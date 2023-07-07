نضمن نجاح الهجوم الأوكراني.. أول تعليق لبايدن بعد تزويد كييف بقنابل فتاكة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، في أول تعقيب له بعد إعلان بلاده تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية، إنه "كان قرارا صعبا".



وأضاف بايدن في مقابلة تليفزيونية نقلتها سبوتنيك: "تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية كان قرارا صعبا جدًا ولكن الأوكرانيين بحاجة إليها، وبالمناسبة، ناقشته مع حلفائنا وأصدقائنا في الكونجرس، ذخيرة الأوكرانيين آخذة بالنفاد".

واعتبر بايدن أن "الذخائر العنقودية مصممة لضمان نجاح الهجوم الأوكراني".

وأضاف بايدن أن الشيء الأكثر أهمية هو ما إذا كان لديهم أسلحة لوقف الروس عن عرقلة الهجوم الأوكراني.

وأعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، اليوم الجمعة، في بيان، الموافقة على تسليم نظام كييف ذخائر عنقودية، رغم إدراك خطرها على المدنيين.

