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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عبلة الرويني: الكتابة مسئولية وهي ما تخلق الشغف

مهرجان دوائر الثقافي
مهرجان دوائر الثقافي

أشادت الكاتبة عبلة الرويني، بالتعاون المشترك بين داري نشر تنمية وديوان، وما له من معانٍ كبيرة، فالمهرجان خلق حراك ثقافي محمود، وهو جزء من حرصها على المشاركة في الندوة. 

 


جاء ذلك خلال ندوة نظمها مهرجان دوائر الثقافي ندوة بعنوان «شغف الكتابة»، الجمعة، بمقر المهرجان بسينما راديو، وشارك فيها كل من الروائي إبراهيم عبد المجيد، و الروائي عزت القمحاوي، والكاتب حمدي الجزار، والكاتبة عبلة الرويني، وأدارها الكاتب أحمد القرملاوي.

وعن شغفها بالكتابة، لفتت الرويني إلى أن هناك اختلاف في معنى الشغف، فهي ليست روائية وإنما كاتبة، وشغف الكتابة الإبداعية يختلف عن الكتابات الأخرى، وأضافت: «في النهاية كل كتابة هي شغف وإلا فلما الكتابة؟».

وقالت: "لا يوجد لدي شغف بفعل الكتابة في ذاته، لأنه مشقة وجهد وقلق فهي حالة مزعجة لكنه ينقل الشغف لنوع من المسئولية. فالاهتمام ليس بفعل الكتابة وإنما بمعنى الكتابة، فالكتابة مسئولية يجب أن يكون الكاتب على قدرها. هذه المسئولية، والانشغال بالآخر هو الدافع والحافز وهو ما يجعلني أواصل الكتابة. فالكتابة بالنسبة لي هي التواصل وعلاقة بين الكاتب والمتلقي، وهذا هو ما يجعلني لا أستطيع ممارسة أي شئ آخر سوى الكتابة».

الكاتبة عبلة الرويني نشر تنمية وديوان مهرجان دوائر الثقافي شغف الكتابة لمهرجان بسينما راديو

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