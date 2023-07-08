عزت القمحاوي: الصحافة أهدتني الكتابة متعددة الأجناس

قال الروائي عزت القمحاوي، إن الحديث عن شغف الكتابة يرجعه لتساؤل كان قد طرحه منذ 20 عامًا بشكل ساخر، إذ افترض أن الكُتًّاب فئة من المختلين نفسيًا، فلماذا يحاول أن يكتب، ويضع نفسه في هذا الاختبار، وهو في وسعه أن يكون قارئًا.

وأضاف: «هذا كان تساؤلا ساخرًا لكن مع الوقت زاد اقتناعي أن غالبًا المبدع لديه إعاقة ما، فلديه شعور أنه غير مفهوم، ويريد أن يكون مفهومًا وبالتالي يسيطر على الورق في سبيل ذلك».

وعن شعوره بعد الانتهاء من كتابة عمل أدبي يقول إنه حين ينتهي من كتابة عمل يشعر أنه فرغ تمامًا دون أن يحقق ما كان يراه، وبهذا الإحباط يبدأ في كتاب جديد. لافتًا إلى أن الرغبة هي الدافع الأول للكتابة قبل الموهبة. وأشار إلى أن فكرة أنواع الشغف انتبه لها بعد فترة من عمله الصحفي إذ أيقن أنها مهنة بعيدة عن الكتابة بمعناها الإبداعي، فحاول ترقية أسلوبه في الكتابة، وهو ما أهداه إلى النص متعدد الأجناس.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها مهرجان دوائر الثقافي ندوة بعنوان «شغف الكتابة»، اليوم الجمعة، بمقر المهرجان بسينما راديو، وشارك فيها كل من الروائي إبراهيم عبد المجيد، و الروائي عزت القمحاوي، والكاتب حمدي الجزار، والكاتبة عبلة الرويني، وأدارها الكاتب أحمد القرملاوي.

