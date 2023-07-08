عادل العمدة : ملحمة البرث صنعت قصة بطولة منسي ورفاقه الأبطال

استعرض اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، كيف صنعت ملحمة البرث قصة بطولة منسي ورفاقه، قائلا: إنه كان يوجد 26 مقاتل مصري، و23 منهم أستشهد، مقابل 150 إرهابي غاشم، إضافة إلى 12 عربة مدرعة كانوا معهم فى هذا الهجوم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن دلالة التوقيت فى هذا السياق كان تكرار رقم 7 فى توقيتها، موضحا أنهم دائما ما يحاولون إيجاد تاريخ أو علامة مميزة لحدث هام فى مسيرتهم، من أجل أن يستطيعوا أن يدللوا على تفوقهم ونجاحهم.

وتابع أن العدو دائما ما يستهدف العمليات الإرهابية أن تكون فى توقيت مميز، وأعياد رسمية أو دينية، لافتا إلى أن المكان أيضا الذين أختاروه له دلالته.