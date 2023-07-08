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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عبدالرحيم علي: جماعة الإخوان الإرهابية زرعت بذرة الكره داخل المهاجرين إلى أوروبا

عبدالرحيم علي
عبدالرحيم علي

كشف الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدراة وتحرير "البوابة نيوز"، عن أبرز التصريحات التي أدلى بها خلال جلسة حول «الطرق الجديدة للديمقراطية»، وذلك ضمن جلسات مؤتمر "إيكس أون بروفانس" بفرنسا، والتي تُعقد تحت شعار "إعادة بعث الأمل" اعتبارًا من اليوم وعلى مدى ثلاثة أيام.

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وقال الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي لـ "إكسترا نيوز"، إن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان استغل هشاشة الديمقراطيات الغربية ودعمها لمبادئ حرية الرأي والتعبير، والعقيدة والتعليم المفتوح، لاختراق هذه المجتمعات، مشيرًا إلى أن "جماعة الإخوان" اخترقت من خلال تواجدها في الأراضي الفرنسية لمدة 50 سنة الأجهزة السياسية والاقتصادية والمجتمع المدني والأحزاب الديمقراطية والاشتراكية، وعملت على زرع بذرة الكره داخل المهاجرين إلى أوروبا والمجتمع الغربي، باعتباره مجتمع كافر وأن الجهاد هو قتل غير المسلمين.

 

وأضاف: خلال الأسابيع الماضية رأيت الرعب في عيون الفرنسيين الحقيقيين، وعمل 200 ألف شخص على تخريب الشوارع والمحال التجارية ونهب المنازل، مشيرًا إلى أن ذلك لم يكن احتجاجًا على قتل شرطي لولد بشكل خاطئ، بل هو غضب مكبوت وكره وحقد للمجتمع الفرنسي باعتباره مجتمع غربي ومخالف للتقاليد والأعراف الخاصة بتلك الجماعات.

عبدالرحيم علي الإخوان

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