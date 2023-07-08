خبيرة أسرية: الدراما خربت بيوتنا وطمست هوية الأجيال الصاعدة

قالت الدكتورة شيماء علام الاستشاري الأسري، إن البلطجة والعنف في الأعمال الدرامية تستهدف طمست هوية الأجيال الصاعدة.

وأضافت خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: " السينما صدرت محمد رمضان وحمو بيكا وعبده موتة على أنهم قدوة للشباب، في محاولة لنشر هذه الثقافة المدمرة للمجتمعات لأنها "خراب بيوت".

وتابعت الاستشاري الأسري، أنه يجب مواجهة كل هذه المستحدثات الدخيلة علينا، موضحة أن الدراما فشلت في معالجة القضايا الأسرية، بل أفسدت الحياة الأسرية وساهمت في انتشار الجرائم الأسرية.