نجوم رهبة ورا مصنع الكراسي يتحدثون عن رأيهم في الفيلم.. فيديو

استعرضت الإعلامية شيرين سليمان، آراء الفنانين القائمين بعمل فيلم "رهبة ورا مصنع الكراسي"، بطولة أحمد الفيشاوي وعبد الرحمن حسن وثراء جميل ومحمد لطفي، وكوكبة من الفنانين.

من ناحيته، أكد عبد الرحمن حسن خلال تصريحات مع الإعلامية شيرين سليمان لبرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد أنه تمنى عمل دور سينمائي كوميدي، وهذا حدث بتمثيله في فيلم "رهبة ورا مصنع الكراسي.

أما ثراء جميل، علقت بدورها خلال تصريحات مع الإعلامية شيرين سليمان لبرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد قائلة: «إضحاك المشاهد أمرا ليس باليسير».

وقال المخرج رضا عبد الرازق: «قررت أخوض التجربة وأقنع الفيشاوي للعودة للكوميديا مرة ثانية، والفيشاوي تحمس وحب الفكرة جدا».

من جهته، قال المنتج أيمن يونس إن كلمة ورا مصنع الكراسي جملة أثارت سخرية الناس، على الرغم أن اللفظ واسم الفيلم ليس بهما عيبا وتم ترخيص الاسم قانوني.

وتابع المنتج أيمن يونس: أول واحد بيحضر في اللوكيشن وأكتر حد محترف ومحترم هو أحمد الفيشاوي.