أسوان يخاطب رابطة الأندية والشركة الراعية لإذاعة مبارتيه القادمتين في الدوري

قرر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة المستشار الشافعى صالح مخاطبة رابطة الأندية ، والشركة الراعية، والمسئوليين عن القناة المالكة لحقوق النقل والبث التليفزيونى الفضائى للدورى المصرى ON TIME SPORTS .

وجاء مضمون الخطاب التأكيد على تمسك نادى أسوان وجماهيره وجماهير الصعيد بحقها في متابعة فريقها من خلال إذاعة مباراتيه القادمتين أمام طلائع الجيش والداخلية بالجولتين 33 / 34، ونادى أسوان يرفض أى محاولة أو إجراء ينتج عنه إستبعاد مباراتى أسوان من جدول المباريات المحدد إذاعتها، مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية وحرمان الجماهير من حقها في متابعة ممثل الصعيد .

وتمسك مجلس إدارة نادى أسوان بحقه في إذاعة المباراتين بالجولتين الأخيرتين في الدورى الممتاز لتؤكد كل الأطراف المسئولة عن تنظيم وتسويق دورى رابطة الأندية المصرية المحترفة أداء مسئولياتها بكل نزاهة ومصداقية بما يحفظ حقوق كل الأندية ويلبى رغبة جماهير الأندية الشعبية .