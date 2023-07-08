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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

زعنفة قرش مزيفة تثير مخاوف رحلة مدرسية ببريطانيا .. اعرف التفاصيل

زعنفة قرش مزيفة
زعنفة قرش مزيفة تثير مخاوف رحلة بحرية ..أعرف التفاصيل كامل

أثار زعنفة قرش مزيفة مخاوف الكثير من  تلاميذ إحدى المدارس البريطانية وذلك أثناء قيامهم برحلة بحرية على إحدى الشواطئ بديفون وذلك عند رؤيتهم لتلك الزعنفة  لتثير شكوكهم بأن تكون سمكة قرش بيضاء كبيرة .

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ووفقا لصحيفة الديلي ميل قد شك بحار السفينة رون هيوز عندما لاحظ أن الجسم العائم لا يتحرك ليتأكد من أن شكوكه تعد في مكانها عندما أخرج الزعنفة من الماء ليجد الزعنفة متصلة بإطار خشبي.
 

قال هيوز وذلك عبر  صفحته على الفيسبوك: أنه لم يتمكنوا من خداعه لفترة طويلة، مؤكدا أن مثل هذه المقالب يمكن أن يكون لها تأثير حقيقي للغاية على الكثير من الأعمال الساحلية الصيفية.

وقد تم نحت تلك الزعنفة من مادة رغوية عازلة صلبة وقد تم القيام بطلاؤها بلون رمادي داكن وذلك قبل القيام تثبيتها بالإطار ووضعها على بعد حوالي 300 متر من الساحل.

مادة رغوية عازلة

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