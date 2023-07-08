تقبيل الأصابع والرقص على الكوب.. أغرب عادات العروس في حفلات الزفاف حول العالم

أثار ظهور عروس ببدلة رقص في حفل الزفاف، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت في مقطع فيديو متداول مرتدية بدلة رقص لداء رقصة أمام العريس والحضور على أنغام أغنية لأم كلثوم، لتشير إلى أغرب عادات العرس للاحتفال بالزفاف حول العالم.

أغرب عادات العروس للاحتفال بالزفاف حول العالم

يحتفل العالم بأساليب مختلفة بالزواج، ويتضمن ذلك العديد من العادات والتقاليد التي تختلف من بلد لآخر، ومن شريحة اجتماعية إلى أخرى. ومن بين هذه العادات الغريبة التي تتبعها العرائس في بعض الثقافات، نجد:

تقبيل الأصابع في لاتفيا

حيث تقوم العروس بتقبيل أصابع الضيوف المدعوين إلى حفل الزفاف، وذلك كتعبير عن الشكر والتقدير لحضورهم.

المحاكاة الزوجية في الصين

حيث يتم تقديم زوجين من الأطفال الصغار للعريس والعروس، ويتم إجراء مراسم زفاف لهما، وذلك للحظ الحظ الجيد للزواجين الجدد.

الرقص على الأكواب في الهند

حيث تقوم العروس بالرقص على أكواب معدنية مملوءة بالماء والورود، وذلك كرمز للتحدي والتمكن في الحياة الزوجية.

النوم مع الأقدام مغطاة في روسيا

حيث تلبس العروس جوارب وتأخذ نومة قصيرة في مرحاض الحمام، وذلك لحماية الزواج من الأرواح الشريرة.

تقليد الأشجار في الدانمارك

حيث يتم تقطيع شجرة صغيرة ووضعها في غرفة العروس والعريس، وذلك للحصول على الحظ الجيد والزواج السعيد.

تعكس هذه العادات والتقاليد الغريبة تنوع الثقافات والتقاليد الزوجية في جميع أنحاء العالم، وتعكس أيضًا التفاصيل الدقيقة لفهم العلاقات الزوجية والحياة الزوجية في الثقافات المختلفة.