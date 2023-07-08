شبان قنا يعلن تشكيل الجهاز الفنى الجديد

قرر مجلس إدارة نادي الشبان المسلمين بقنا برئاسة رجب وزق تعيين يحيي خلاوى لقيادة الفريق الفنية بالموسم الجديد بدورى القسم الثانى .

واستقر مجلس ادارة نادي الشبان برئاسة رجب رزق ويحيي خلاوى المدير الفنى علي تشكيل الجهاز المعاون للمدير الفنى وجاء كالأتى :

يحيى خلاوى مديرا فنيا

محمد عيسى مديرا للكره

ايمن ماهر مدرب عام

مصطفى نصر مدرب

حسن نصارى مدرب حراس مرمى

أحمد حسن دندراوى مدير ادارى

عصام زارع رئيس الجهاز الطبى واصابات ملاعب وعلاج طبيعى

سعيد بكرى المشرف العام على الفريق

وكان قد انهي فريق شبان قنا الموسم محتلا المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة .