أحذر اختراق حساباتك الشخصية على مواقع التواصل.. قانوني يوضح

قال عبدالرحمن لاشين المحامي، أن هناك طرق عديدة تستخدم اليوم لاختراق الحسابات الشخصية وتعتبر من الجرائم الإلكترونية التي يعاقب عليها القانون.

ويرصد صدى البلد في التقرير التالي، نص عقوبة اختراق الحسابات حيث حذر، عبدالرحمن لاشين، من بعض المكالمات الوهمية حيث يوهم المجرم الضحية بأنه موظف في بنك ما ويريد تحديث البيانات وبذلك قد يقع البعض في الفخ ويتم سحب أمواله من الفيزا كارت، وكذلك يتم إيهام البعض عن طريق رسائل مزيفة تستهدف عملاء البنوك المختلفة، لتحقيق مكاسب خيالية واستغلال البعض.

عقوبة اختراق الحسابات

وشدد، على ضرورة الحذر من بعض البرامج الضارة التي تتجسس على حسابات البريد الإلكتروني، منوها بأن الهاكرز يحاول التجسس عن طريق برامج من أجل التجسس على الحسابات، مؤكداً، على عدم فتح أية روابط أو برامج ضارة، حتى تتفادى سرقة محتوى البريد الإلكتروني، أو اختراق صفحاتك وحساباتك المختلفة بل قد تمتد للأرصدة بالبنوك.

وينص القانون على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا، أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول، أو اخترق موقعًا أو بريدًا إلكترونيًا أو حسابًا .