عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يستدرج الاتحاد السكندري اليوم للاقتراب من حسم لقب الدوري

الأهلي
الأهلي

يواجه الأهلي، نظيره الاتحاد السكندري، اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساء، على ستاد برج العرب في مباراة مؤجلة من الجولة 21 من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الأهلي، جدول الدوري برصيد 72 نقطة من 28 مباراة، ويحتاج لحصد 5 نقاط فقط من أجل حسم التتويج بشكل رسمي.

فيما يأتي الاتحاد السكندري  في المركز السابع برصيد 42 نقطة من 31 مباراة.

قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف

خط الدفاع: محمد هاني وخالد عبد الفتاح ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول وكريم الدبيس ورأفت خليل.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ومحمد فخري وأحمد قندوسي.

خط الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر ومحمد شريف ومحمد الضوي كريستو.

 

الأهلى الاتحاد الاتحاد السكندري الدوري المصري الدوري المصري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار الرسمية| قرار عاجل من وزير التموين بشأن بيع المواد البترولية.. تفاصيل

8 جنيهات .. انخفاض كبير فى أسعار كرتونة البيض بالأسواق اليوم

عك كروي.. إبراهيم فايق يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ إمام عاشور

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 8 يوليو 2023

تحرك جديد فى أسعار الدواجن بالأسواق اليوم .. والبانيه مفاجأة

محدش ينزل البحر.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن مصيف إسكندرية ومطروح

بكاش مايوه ....ليلي علوي تثير الجدل على البحر| شاهد

8 مليارات دولار في الطريق إلى مصر.. النفط والغاز يتصدران

ترشيحاتنا

احذر إرتكاب هذا الخطأ عند تدميس الفول في المنزل.. يعيق امتصاص الحديد والكالسيوم

بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. دولة عربية تستهلك 250 ألف برميل نفط يوميا

نهائي أمم إفريقيا .. موعد مباراة المنتخب الأولمبي والمغرب والقنوات الناقلة

ارتفاع جنوني لـ الذهب.. الأصفر يعزز مكاسبه ويتحرك للأعلى عالمياً

الحكمة من وجوب فترة العدة للمطلقة والأرملة.. ماذا قال العلماء؟

75 جنيها للكيلو .. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 8 يوليو 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف أسباب انتشار الموت المفاجئ بين الشباب| تفاصيل صادمة

طريقة عمل صينية ماكريل في الفرن| بأسهل الخطوات

بكاش مايوه ....ليلي علوي تثير الجدل على البحر| شاهد

نشرة المرأة و الصحة| ماذا يحدث عند تناول الجمبري؟.. إطلالات بسنت شوقي تثير الجدل.. فوائد خارقة لـ التين الشوكي

فيديو

كشف دوافع جريمته.. تفاصيل علاقة مدنس القرآن المصري في روسيا بحارقه في السويد

رسالة لـ إمام عاشور ... قصة اضطهاد تريزيجيه في الأهلي ومحاولات قطر تجنيسه

شاب متنكر يبتز متابعيه عبر التيك توك.. أعرف القصة

تغيرت معالم مصر .. مصري بالعراق يشيد بالسيسي مع الإعلامي نزار الفارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ