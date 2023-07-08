الأهلي يستدرج الاتحاد السكندري اليوم للاقتراب من حسم لقب الدوري

يواجه الأهلي، نظيره الاتحاد السكندري، اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساء، على ستاد برج العرب في مباراة مؤجلة من الجولة 21 من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الأهلي، جدول الدوري برصيد 72 نقطة من 28 مباراة، ويحتاج لحصد 5 نقاط فقط من أجل حسم التتويج بشكل رسمي.

فيما يأتي الاتحاد السكندري في المركز السابع برصيد 42 نقطة من 31 مباراة.

قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف

خط الدفاع: محمد هاني وخالد عبد الفتاح ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول وكريم الدبيس ورأفت خليل.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ومحمد فخري وأحمد قندوسي.

خط الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر ومحمد شريف ومحمد الضوي كريستو.