إيران تعدم اثنين من المتهمين في هجوم على ضريح شيعي

ذكرت وسائل إعلام رسمية السبت أن إيران أعدمت اثنين من المتهمين في هجوم على ضريح شيعي أسفر عن مقتل 13 على الأقل في أكتوبر وأعلن تنظيم داعش المسؤولية عنه.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، إن الرجلين أعدما شنقا في مدينة شيراز بجنوب البلاد"، ووفقا لتقارير إعلامية إيرانية فإن "الرجلين اعترفا خلال محاكمتهما بأنهما كانا على صلة بتنظيم داعش في أفغانستان المجاورة وساعدا في التخطيط للهجوم على مرقد شاهجراج في مدينة شيراز".

وأظهر مقطع سجلته كاميرا مراقبة أمنية وعرضه التلفزيون الرسمي دخول أحد المهاجمين للضريح بعد إخفاء بندقية في حقيبة وإطلاقه النار على المصلين الذين كانوا يحاولون الفرار والاحتماء في الممرات.

وتم تحديد هوية المسلح، وهو مواطن من طاجيكستان، وتوفي في وقت لاحق في المستشفى بسبب إصابته أثناء الهجوم. وقال مسؤولون إن الحصيلة الأولية للهجوم كانت 15 قتيلا، ثم عدلوا الرقم في وقت لاحق إلى 13.