عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة و الصحة.. مخاطر كارثية لتخسيس الوزن.. ليلي علوي تثير الجدل على البحر.. احذر إرتكاب هذا الخطأ عند تدميس الفول

ليلي علوي
ليلي علوي

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

طبيب يفجر مفاجأة عن مخاطر تخسيس الوزن بنوع أدوية منتشر بالأسواق| كارثة

كشف الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكر والباطنة بجامعة هارفارد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي عن مخاطر تخسيس الوزن بأدوية السكر.

كتب الدكتور أسامة حمدي في منشوره:" العالم يلهث الآن وراء شراء بعض أدوية السكر التي تخفض الوزن ، فالكل يرغب في الخفض السريع للوزن عن طريق سد الشهية، والشركات المنتجة تجني أرباحًا خرافية لم تحلم بها بعد أن لجأت إلى الإعلان عن هذه الأدوية عن طريق المشاهير، وكذلك عن طريق السوشيال ميديا بدلًا من المؤتمرات العلمية، أو مندوبي الأدوية، فنحن في عالم تسويقي جديد، بعيدا عن العلم ودهاليزه، والمستهلك كل ما يهمه هو عدد الكيلوجرامات الناقصة على الميزان."

احذر إرتكاب هذا الخطأ عند تدميس الفول في المنزل.. يعيق امتصاص الحديد والكالسيوم

تعتبر طريقة تدميس الفول أمر غير صعب على الإطلاق؛ حيث يمكن لكل ربة منزل بخطوات بسيطة تحضير اشهي وصفات الفول المدمس في المنزل، ولكن هناك بعض الأخطاء التي يمكن أن تقع فيها، وهو ما سنقوم بتوضيحه في السطور التالية..

جمال شعبان يكشف أسباب انتشار الموت المفاجئ بين الشباب| تفاصيل صادمة

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، بعض أسباب انتشار الموت المفاجئ بين الشباب بالأخص تحت سن 35 عاما.

بكاش مايوه ....ليلي علوي تثير الجدل على البحر| شاهد

حرصت الفنانة ليلى علوي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام، بفيديو جديد من أحدث ظهور لها.

 

ليلى علوي أسباب أنتشار الموت المفاجئ تدميس الفول مخاطر تخسيس الوزن امتصاص الحديد والكالسيوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

كسبت فيه.. أول رد من مرتضى منصور علي انضمام إمام عاشور للأهلي

لافتة بالاسكندرية تثير الغضب| ماذا قالت صاحبتها وكيف رد عليها المواطنون ؟

بالأسماء| إبراهيم فايق يعلن عن صفقات الزمالك الجديدة

شاهد.. أول رد فعل من إمام عاشور بعد أنباء توقيعه للأهلي

سقوط السائق المتهم بتحطيم سيارات بشارع صلاح سالم في قبضة الأمن

قبل اجتماع لجنة التسعير.. قرارات من التموين بشأن تداول المواد البترولية والوقود

عك كروي.. إبراهيم فايق يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ إمام عاشور

موضوعات متعلقة

طبيب يفجر مفاجأة عن مخاطر تخسيس الوزن بنوع أدوية منتشر بالأسواق| كارثة

جمال شعبان يكشف أسباب انتشار الموت المفاجئ بين الشباب| تفاصيل صادمة

طريقة عمل صينية ماكريل في الفرن| بأسهل الخطوات

بكاش مايوه ....ليلي علوي تثير الجدل على البحر| شاهد

نشرة المرأة و الصحة| ماذا يحدث عند تناول الجمبري؟.. إطلالات بسنت شوقي تثير الجدل.. فوائد خارقة لـ التين الشوكي

لذيذة وشهية.. طريقة عمل كيكة التمر بدون سكر وبيض

في اليوم العالمي للشكولاتة.. أحذر 5 أضرار خطيرة حال الإفراط في تناولها

طريقة عمل دجاج مشوي على الطاسة|بمذاق لا يقاوم

ترشيحاتنا

10 ملايين يورو.. صراع ساخن بين الهلال واتحاد جدة على ضم تريزيجيه

حرب عالمية ثالثة.. روسيا تحذر من وعود بايدن لأوكرانيا بشأن الذخائر العنقودية

الاتحاد الأوروبي: ما حدث في جنين مؤلم وانتهاك للقانون الدولي

احتجاجات في اليابان بعد زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى كوريا الجنوبية

تحذير جديد لرواد شواطئ البحر المتوسط.. الرياح قوية وارتفاع الأمواج 4 أمتار

وداعا للتعصب.. ظهور طفل بقميص الزمالك في اختبارات الناشئين بالأهلي.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة و الصحة.. مخاطر كارثية لتخسيس الوزن.. ليلي علوي تثير الجدل على البحر.. احذر إرتكاب هذا الخطأ عند تدميس الفول

لا تتراجع أبدا | هذه الأبراج لا تعرف الاستسلام.. هل أنت منهم؟

بعيدا عن الموبايل.. نصائح لاستمتاع الأطفال بإجازة الصيف بطرق صحية

جاري اتحرش بيا وأنا طفلة.. كيف نحمي أولادنا بعد واقعة إيمان العاصي

فيديو

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

مسافر يصرخ داخل طائرة .. ماذا رأى؟ .. فيديوجراف

سقوط لعبة ملاهي في جمصة وإصابة 10 أشخاص .. فيديو

سعر البنزين والسولار.. قرار عاجل من وزير التموين حول بيع المواد البترولية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ