نشرة المرأة و الصحة.. مخاطر كارثية لتخسيس الوزن.. ليلي علوي تثير الجدل على البحر.. احذر إرتكاب هذا الخطأ عند تدميس الفول

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

كشف الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكر والباطنة بجامعة هارفارد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي عن مخاطر تخسيس الوزن بأدوية السكر.

كتب الدكتور أسامة حمدي في منشوره:" العالم يلهث الآن وراء شراء بعض أدوية السكر التي تخفض الوزن ، فالكل يرغب في الخفض السريع للوزن عن طريق سد الشهية، والشركات المنتجة تجني أرباحًا خرافية لم تحلم بها بعد أن لجأت إلى الإعلان عن هذه الأدوية عن طريق المشاهير، وكذلك عن طريق السوشيال ميديا بدلًا من المؤتمرات العلمية، أو مندوبي الأدوية، فنحن في عالم تسويقي جديد، بعيدا عن العلم ودهاليزه، والمستهلك كل ما يهمه هو عدد الكيلوجرامات الناقصة على الميزان."

تعتبر طريقة تدميس الفول أمر غير صعب على الإطلاق؛ حيث يمكن لكل ربة منزل بخطوات بسيطة تحضير اشهي وصفات الفول المدمس في المنزل، ولكن هناك بعض الأخطاء التي يمكن أن تقع فيها، وهو ما سنقوم بتوضيحه في السطور التالية..

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، بعض أسباب انتشار الموت المفاجئ بين الشباب بالأخص تحت سن 35 عاما.

حرصت الفنانة ليلى علوي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام، بفيديو جديد من أحدث ظهور لها.