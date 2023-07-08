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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف الطبي بالمجان على 1069 مواطنا بدمياط

قافله طبيه
قافله طبيه

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقاً للخطة المعدة مسبقاً للوصول بتلك الخدمات إلى الاهالى بجميع المناطق،  حيث تم تنفيذ قافلة بعزبة الألفى التابعة لمركز كفر سعد خلال  هذا الأسبوع، تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان..

وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أنه وخلال تلك القافلة تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٠٦٩مواطنا، حيث تم تحويل ٢٦ حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٥حالات أخرى فضلاً عن إجراء ٤٠٢ تحليل معملى و الكشف بالأشعة ل ٤٤حالة و السونار ل١٦حالة .

يأتى ذلك تحت رعاية  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار  وزير الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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