سويلم: تقييم حالة كافة المعدات بوزارة الري ودراسة سبل تعظيم الاستفادة منها

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أنه يتم عمل تقييم لحالة كافة المعدات بالوزارة، ودراسة سبل تعظيم الاستفادة منها والتوظيف الجيد لها، ودراسة كافة المعوقات التي تعيق الاستخدام الأمثل لها، وحصر احتياجات الجهات المختلفة، مع دراسة نقل المعدات بين مختلف الجهات، طبقا لحاجة العمل بكل جهة من خلال لجنة مركزية تشرف على صيانة وشراء وتكهين معدات الوزارة الموجودة بقطاعاتها المختلفة لضمان رفع كفاءة المعدات وترشيد النفقات.

تلقى وزير الري ، تقريرا من الدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار، لاستعراض إجراءات حصر وصيانة المعدات التابعة للوزارة.

واستعرض التقرير الإجراءات الجارية لحصر كافة المعدات التابعة لجهات الوزارة المختلفة وإجراءات صيانة هذه المعدات و رفع كفاءة استخدامها لتعظيم الاستفادة منها في تنفيذ الأعمال الخاصة بالوزارة بالشكل الذي يخدم منظومة الموارد المائية بالشكل الأمثل، حيث يبلغ إجمالي المعدات بالوزارة 1224 معدة (383 معدة بقطاع الري - 194 معدة بقطاع حماية نهر النيل - 647 معدة بهيئة الصرف).

وأشار إلى أهمية تحديد الاحتياجات المطلوبة لصيانة المعدات وقطع الغيار المطلوبة، وحصر قطع الغيار المتوفرة بمختلف مخازن الوزارة لاستخدامها في أعمال رفع كفاءة المعدات، وتحديد العجز في أعداد الفنيين وسائقي المعدات بمختلف المحافظات، والاعتماد على التدريب التحويلي لسد العجز في الفنيين والسائقين، مع أهمية العمل على رفع قدرات الفنيين العاملين بالوزارة القائمين على استخدام هذه المعدات، بما يسهم في زيادة قدرة أجهزة الوزارة على تنفيذ الأعمال ذاتيا بقدر الإمكان.

جدير بالذكر أنه قد سبق إنشاء تطبيق بمعرفة مهندسي وزارة الري لحصر بيانات المعدات ومتابعة أعمال صيانتها بجهات الوزارة المختلفة، مع إمداد هذا التطبيق بالبيانات اللازمة لتفعيل العمل بهذا التطبيق والاستفادة منه على الوجه الأمثل.