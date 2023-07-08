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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني يكشف فوائد توطين صناعة الإلكترونيات

النائب محمود الصعيدى
النائب محمود الصعيدى أمين سر لجنة الشئون الإقتصادية

قال النائب محمود الصعيدى أمين سر لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إن قطاع الإتصالات أستطاع أن ينمو بطفرة فريدة من نوعها حيث يرجع ذلك التطور إلي جهود وزارة الاتصالات في تنفيذ أهداف خطة التنمية الشاملة والتي أهمها إستراتيجية التحول الرقمى.

و أكد “ الصعيدى ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن توطين صناعة الإلكترونيات من أجهزة المحمول والتابلت وغيرها، من أهم الخطوات التي بذلت فيها الوزارة جهود واسعة حيث ظهر ذلك من خلال عقد إتفاقيات وبروتوكولات مع العديد من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا علي المستوى العالمى ومنها سامسونج.

وأشار أمين سر لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إلي أن أهم فوائد توطين صناعة الإلكترونيات، هى جذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتقليل الاستيراد من هذه المنتجات مما يعمل علي تخفيف الضغط علي تدبير العملة الصعبة أيضا، علاوة علي توفير آلاف فرص العمل للشباب.

كما ناشد عضو مجلس النواب، وزارة الإتصالات بأهمية التركيز علي تقوية شبكات الإنترنت بالقري الريفية، إضافة إلي الجامعات والمدارس بإعتبارهم من أهم المؤسسات التى تحتاج لإستخدام الإنترنت بشكل دائم.

وأختتم البرلمانى حديثه، بالتأكيد علي أن المواطن بالفعل لمس تغيير جذري في تلقي الخدمات الحكومية في ظل تطبيق خطة التحول الرقمى لمختلف الوزارات.

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ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من الفيديوهات على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، حول لقاء أجراه مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاستعراض أبرز الخطوات الإيجابية التي تحققت بالقطاع، والخطط المستقبلية لتعزيز معدلات نموه.


وقال وزير الاتصالات، خلال اللقاء، إن مصر حققت طفرة كبرى بالقطاع خلال السنوات الماضية، من حيث حجم نصيبه في الناتج القومي الإجمالي للبلاد، والذي ارتفع من 3.2 % في العام المالي (2018- 2019) إلى أكثر من 5 % في العام المالي (2022 - 2023)، ليصبح أعلى قطاعات الدولة نموًّا خلال السنوات الخمس الماضية.


وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الدولة تدرك أهمية قطاع الاتصالات في تحقيق التنمية، وهو ما ساعد على نمو القطاع بنسبة تتراوح من 15.5 % إلى 17 % سنويًّا خلال السنوات الخمس الماضية، مضيفًا أن القطاع حقق طفرة كبرى أيضًا على مستوى زيادة الصادرات الرقمية، حيث من المستهدف أن تبلغ صادرات مصر الرقمية في العام المالي 2022 - 2023 نحو 5.5 مليارات دولار.

 

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