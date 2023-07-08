الاتصالات: عصر تجميع الأجهزة الإلكترونية وهدفنا زيادة الصادرات الرقمية .. ونواب : القطاع حقق طفرة في سنوات قليلة .. و ميكنة الخدمات الحكومية يوفر الوقت والجهد على المواطنين

برلماني: لابد من محاسبة شركات المحمول الخاصة لتدني بعض الخدمات

برلماني: ميكنة الخدمات الحكومية تكافح الوساطة وتمنع الأخطاء البشرية

برلمانى : المواطن لمس تغييرا جذريا في الحصول على الخدمات الحكومية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من الفيديوهات على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، حول لقاء أجراه مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاستعراض أبرز الخطوات الإيجابية التي تحققت بالقطاع، والخطط المستقبلية لتعزيز معدلات نموه.



وقال وزير الاتصالات، خلال اللقاء، إن مصر حققت طفرة كبرى بالقطاع خلال السنوات الماضية، من حيث حجم نصيبه في الناتج القومي الإجمالي للبلاد، والذي ارتفع من 3.2 % في العام المالي (2018- 2019) إلى أكثر من 5 % في العام المالي (2022 - 2023)، ليصبح أعلى قطاعات الدولة نموًّا خلال السنوات الخمس الماضية.



وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الدولة تدرك أهمية قطاع الاتصالات في تحقيق التنمية، وهو ما ساعد على نمو القطاع بنسبة تتراوح من 15.5 % إلى 17 % سنويًّا خلال السنوات الخمس الماضية، مضيفًا أن القطاع حقق طفرة كبرى أيضًا على مستوى زيادة الصادرات الرقمية، حيث من المستهدف أن تبلغ صادرات مصر الرقمية في العام المالي 2022 - 2023 نحو 5.5 مليارات دولار.

في البداية، قال النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن واحد من أهم المطالب التى تقدم بها للدكتور عمرو طلعت خلال إجتماعه بالنواب، هو التركيز علي إزالة أبراج المحمول التي تم بناءها بشكل عشوائي والمخالف منها أيضا، إضافة إلي تمٌلك الوزارة لجميع الأبراج التى يتم إنشاءها.

وأكد “ يحيي” لـ صدى البلد، أن الفترة الراهنة شهدت إنشاء العديد من أبراج المحمول، والتي تتبع ملكيتها لوزارة الإتصالات، لافتا إلي أن الوزارة تعمل جاهدة علي تحسين مستوى شبكات المحمول والإنترنت حيث يدعم ذلك منح المواطن الخدمة بأفضل أشكالها.

واستطرد النائب أن ضعف الشبكة يؤدى إلي تدنى حالة الخدمة المقدمة للمواطن، وبالتالي يستلتزم ذلك العمل علي تحسينها علي مستوى المحافظات، لذا فإن وضع الوزارة لهذا الأمر في حسبانها هو خطوة إيجابية نحو الإرتقاء بخدمات الإتصالات والتكنولوجيا في ظل التطور والنمو الذي لحق بهذا القطاع في الأونة الأخيرة.

ونوه البرلمانى، بضرورة محاسبة شركات المحمول الخاصة فيما يتعلق بوجود شكاوى من المواطنين بشأن مبالغ الخدمات نظير قيمتها.

واختتم البرلمانى حديثه، بالإشارة إلي جهود وزارة الاتصالات في تفعيل دور القطاع علي الصعيد التنموي الإقتصادى وتحقيق إيرادات جيدة.

ومن جانبه، قال النائب ابو سريع امام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن السنوات الأخيرة شهدت الدولة حالة من التطور غير المسبوق في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلي أن هذا المجال له دور مؤثر في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

منع الأخطاء البشرية والوساطة



و أكد “ امام ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن وزارة الإتصالات قطعت شوطا كبيرا في خطة التحول الرقمى وميكنة الخدمات، والتي أهم مزاياها هي منع المحسوبية والوساطة ومنع الأخطاء البشرية الشائعة عند تلقي المواطن مختلف خدماته، منوها إلي أهمية تعميم هذه الخطة علي مستوى قري ومدن الجمهورية.



أشار عضو مجلس الشيوخ، إلي ضرورة التركيز علي تقوية شبكات الإنترنت الثابت والعمل علي زيادة السرعة لا سيما في القري الريفية، في ظل عدم قدرة المواطن علي الإستغناء عن استخدام الانترنت في حياته اليومية.



أستطرد النائب : كما أن الوزارة تمكنت من ميكنة العديد من الخدمات الحكومية التي تهدف إلي إيجاد نوع من التيسير علي المواطن من خلال توفير الوقت والجهد والمال، معقبا “ أصبح كل شئ حاليا بمجرد ضغطة علي زر”.

وفيما يخص توطين صناعة الإلكترونيات، أشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن الوزارة تسير بخطى ثابتة في هذا الملف، والذي يفرز مكاسب عدة أهمها تقليل معدل استيراد هذه الأجهزة بل وزيادة الصادرات.

وفي سياق متصل، قال النائب محمود الصعيدى أمين سر لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إن قطاع الإتصالات أستطاع أن ينمو بطفرة فريدة من نوعها حيث يرجع ذلك التطور إلي جهود وزارة الاتصالات في تنفيذ أهداف خطة التنمية الشاملة والتي أهمها إستراتيجية التحول الرقمى.

و أكد “ الصعيدى ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن توطين صناعة الإلكترونيات من أجهزة المحمول والتابلت وغيرها، من أهم الخطوات التي بذلت فيها الوزارة جهود واسعة حيث ظهر ذلك من خلال عقد إتفاقيات وبروتوكولات مع العديد من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا علي المستوى العالمى ومنها سامسونج.

وأشار أمين سر لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إلي أن أهم فوائد توطين صناعة الإلكترونيات، هى جذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتقليل الاستيراد من هذه المنتجات مما يعمل علي تخفيف الضغط علي تدبير العملة الصعبة أيضا، علاوة علي توفير آلاف فرص العمل للشباب.

كما ناشد عضو مجلس النواب، وزارة الإتصالات بأهمية التركيز علي تقوية شبكات الإنترنت بالقري الريفية، إضافة إلي الجامعات والمدارس بإعتبارهم من أهم المؤسسات التى تحتاج لإستخدام الإنترنت بشكل دائم.

وأختتم البرلمانى حديثه، بالتأكيد علي أن المواطن بالفعل لمس تغيير جذري في تلقي الخدمات الحكومية في ظل تطبيق خطة التحول الرقمى لمختلف الوزارات.