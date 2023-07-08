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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع كبير .. اليورو يواصل التعافي والأنظار على بيانات الوظائف الأمريكية

ارتفاع كبير.. اليورو
ارتفاع كبير.. اليورو يواصل التعافي

ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي، حيث الرهانات القوية حول قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية مرتين إضافيتين خلال يوليو وسبتمبر.

وتتراجع مستويات العملة الأمريكية فى الوقت الحالي، قبل صدور بيانات الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة خلال يونيو، والتي توفر أدلة قوية حول صحة الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من هذا العام، وتسعيراً جديداً لاحتمالات رفع أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.

سعر صرف اليورو اليوم
ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.1% إلى 1.0900$، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0887 $، وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.0882$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعاً بنسبة 0.3% مقابل الدولار، فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1.0833 دولاراً.

الفائدة الأوروبية
فى ظل توالي التعليقات من بعض مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، حول التضخم المرتفع فى منطقة اليورو، لا تزال الرهانات قوية حول قيام البنك برفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس لمرتين إضافيتين خلال اجتماعات تموز/يوليو و أيلول/سبتمبر.

تنفيذ البنك المركزي الأوروبي نفس الزيادات المتوقعة حالياً من مجلس الاحتياطي الفيدرالي "المركزي الأمريكي" يحافظ على استمرار فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا و الولايات المتحدة عند 125 نقطة فقط، كأقل فجوة منذ مايو 2022.

الدولار الأمريكي
انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة بأكثر من 0.1%، ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي، عاكساً استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

بخلاف عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع، تتراجع مستويات الدولار الأمريكي حالياً مع امتناع المستثمرين عن بناء مراكز شرائية جديدة انتظاراً لصدور بيانات الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة خلال يونيو فى وقت لاحق اليوم.

تلك البيانات التي تعتبر الأهم كمؤشرات لمدي متانة سوق العمل الأمريكية وصحة الاقتصاد الأمريكي، سوف توفر تسعيراً جديداً لاحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 26 يوليو الجاري والمستقر حالياً عند 90%.

توقعات
نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" إذا جاءت بيانات الوظائف الأمريكية قوية متفوقة على توقعات السوق، سوف يعاود الدولار الأمريكي مكاسبه الواسعة مقابل سلة من العملات العالمية، خاصة مقابل اليورو.

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