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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

تصريحاتها المثيرة شَهَرتها .. خلاف جمال شعبان مع هبة قطب وعمرو أديب|فيديو

جمال شعبان
جمال شعبان

أزاح  الدكتور جمال شعبان أستاذ القلب الشهير، الستار عن أسباب خلافه مع الدكتورة هبة قطب والإعلامي عمرو أديب.

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وقال شعبان: أن هبة قطب استطاعت من خلال تصريحاتها المثيرة للجدل أن تنال شهرة كبيرة في المجتمع.

وأشار شعبان خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة إلى أنه هاجم الدكتورة هبة قطب عندما كتبت منشورا قالت فيه إن "الرجل المصري مايبقاش دمه خفيف إلا في الحرام"، وطالبها بأن تركز في تخصصها.

وعن أسباب خلافه مع الإعلامي عمرو أديب قال شعبان: قمت بالرد عليه بقوة عندما كتب منشورا قال فيه خايف من تحفيل البشر لما أموت، فقلت له خايف من البشر ومش خايف من رب البشر؟!

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