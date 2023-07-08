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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قطار سماوي.. حقيقة ظهور كائنات فضائية في سماء السعودية

ظهور قطار سماوي في
ظهور قطار سماوي في سماء السعودية

رصد فجر اليوم السبت، أحدث مجموعة من أقمار ستارلينك في سماء السعودية حيث شوهدت كنقاط مضيئة وساطعة للغاية في خط مستقيم، ومن المؤكد أن الكثير من الناس الذين يراقبون السماء سيعتقدون أنها غزو لكائنات فضائية.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، أطلقت شركة سبيس اكس يوم الجمعة 07 يوليو 2023  دفعة جديدة من أقمار ستارلينك الصناعية إلى المدار، حيث انطلق صاروخ فالكون 9 الذي يحمل 48 قمراً صناعياً من قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية في كاليفورنيا.

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تهدف ستارلينك إلى توفير تغطية إنترنت عالمية فائقة السرعة وسيكون متاحًا حتى في المناطق الريفية والنائية ومن المحتمل أن تحتاج كوكبة الإنترنت إلى ما لا يقل عن 10,000 قمر صناعي في المدار لتوفير تغطية لمعظم أنحاء الكرة الأرضية، غير أن علماء الفلك غير سعداء حتى تجد شركة سبيس إكس وسيلة لتعتيم وميض تلك الأقمار الصناعية، لأنه يمكن لوميضها أن يؤثر على الأرصاد المخصصة لأعماق السماء ذات الأهمية البالغة للبحوث الفلكية الحديثة.

بالنظر إلى معدل الإنتاج والإطلاق الحالي ستغطي أقمار (ستارلينك) كامل الكرة الأرضية خلال فترة قصيرة ويتوقع أن يربح هذا المشروع عند التشغيل بكامل طاقته 50-30 مليار دولار سنويًا، وسيمول هذا الربح بشكل أساسي برنامج (ستار شيب) و (مارس بيس الفا) .

نظرا لأن أقمار ستار لينك في مدار أولي منخفض حول للأرض فهي تقدم مشهدًا رائعًا - حيث تبدو وكأنها قطار من النقاط المضيئة في سماء الليل ويمكنك بسهولة رؤيتها بالعين المجردة إذا كنت تعرف أين ومتى تنظر.

الاقمار الصناعية أقمار ستارلينك السعودية

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