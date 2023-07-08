عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

منفذ العملية كشفها.. تفاصيل محاولة اغتيال عادل إمام .. فيديوجراف

صدى البلد

كشف عضو سابق بالجماعة الارهابية عن تفاصيل مخطط اغتيال الزعيم عادل إمام  من جانب الجماعة الارهابية ومن الذي أعطى الأمر باغتياله .

اغتيال الزعيم عادل إمام 

عرضت قناة العربية الفضائية ومنصة شاهد ، فيلما وثائقيا يتحدث عن مسيرة الزعيم عادل إمام الفنية وبقائه في القمة لمدة 60 عاماً وأسرار تروى للمرة الأولى .

وخلال الفيلم تحدث لأول مرة عضو سابق باحدي الجماعات الإرهابية ، كشف من خلاله ولأول مرة ، عن تفاصيل محاولة اغتيال “ الزعيم ” ، من قبل الجماعات الإرهابية ، بعد  فيلم “ الإرهابي ” . 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

اغتيال عادل امام اغتيال الزعيم عادل إمام الزعيم عادل امام مخطط اغتيال الزعيم عادل إمام عادل إمام م الجماعة الارهابية قناة العربية الفضائية اغتيال الزعيم عادل إمام فيديوجراف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. أول رد فعل من إمام عاشور بعد أنباء توقيعه للأهلي

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

تعليق مثير من محامي كهربا بشأن رحيله عن الأهلي

فيديو يكشف سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان في الساحل الشمالي

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

كسبت فيه.. أول رد من مرتضى منصور علي انضمام إمام عاشور للأهلي

خالد الغندور يثير الجدل قبل مباراتي الأهلي والاتحاد والزمالك مع فيوتشر.. تفاصيل

كلام نهائي.. مرتضي منصور يحسم موقفه من انتقال إمام عاشور للأهلي

موضوعات متعلقة

عملت حادثة قبل كدة.. حل لغز انفجار الغواصة تيتان

خد بإيدي .. فتاة ترى النبي في المنام وتحدث لها معجزة تشفيها من مرضها

الفسيخ ولا اللحمة النية .. طبق العيد يشعل الحرب بين اللبنانيين والمصريين

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

حادثة تثير الدهشة والعجب.. جزائري يستعيد بصره وهو ساجد

أنا حي.. فيس بوك يعلن وفاة فنان مصري وهو على قيد الحياة

استمر 10 أيام.. حريق قرية بسوهاج يتجدد كلما انطفأ ويلتهم المنازل والمحاصيل

ترشيحاتنا

ادعولها بالشفاء .. مفيدة شيحة تكشف تفاصيل الحالة الصحية لوالدتها

بعد قرار رحيله.. دي خيا يوجه رسالة مؤثرة لجماهير مانشستر يونايتد

شعر مستعار وبيانو وزحليقة.. ماذا يوجد في قصر قائد فاجنر؟

تحركات برلمانية لتقليل الأجازات الطويلة.. عدد أيام السنوي وضوابط الحصول عليها

الموت يفجع نادية مصطفى

على طريقة ياسمين صبري دايت DNA.. أحدث وأسرع طريقة لفقدان الوزن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زينب عزيز : غيابي الفني خارج عن إرادتي .. وسر تقديم جزء ثان من حريم كريم | حوار

بمذاق لا يقاوم | طريقة عمل دبابيس الدجاج بالزعتر والليمون

الأمواج تغطي المواطنين.. تحذير عاجل من تلك الشواطئ بالبحر المتوسط| إيه الحكاية

ماذا يحدث للجسم في حالة تناول لحوم ودواجن فاسدة ؟ | كوارث صحية

فيديو

تصريحاتها المثيرة شَهَرتها .. خلاف جمال شعبان مع هبة قطب وعمرو أديب|فيديو

منفذ العملية كشفها.. تفاصيل محاولة اغتيال عادل إمام .. فيديوجراف

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

مسافر يصرخ داخل طائرة .. ماذا رأى؟ .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ