منفذ العملية كشفها.. تفاصيل محاولة اغتيال عادل إمام .. فيديوجراف

كشف عضو سابق بالجماعة الارهابية عن تفاصيل مخطط اغتيال الزعيم عادل إمام من جانب الجماعة الارهابية ومن الذي أعطى الأمر باغتياله .

اغتيال الزعيم عادل إمام

عرضت قناة العربية الفضائية ومنصة شاهد ، فيلما وثائقيا يتحدث عن مسيرة الزعيم عادل إمام الفنية وبقائه في القمة لمدة 60 عاماً وأسرار تروى للمرة الأولى .

وخلال الفيلم تحدث لأول مرة عضو سابق باحدي الجماعات الإرهابية ، كشف من خلاله ولأول مرة ، عن تفاصيل محاولة اغتيال “ الزعيم ” ، من قبل الجماعات الإرهابية ، بعد فيلم “ الإرهابي ” .

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.