عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة: الأمم المتحدة ترفض التراجع عن موقفها من العملية الإسرائيلية بجنين

صحيفة: الأمم المتحدة
صحيفة: الأمم المتحدة ترفض التراجع عن موقفها من العملية الإسر

قال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة فرحان حق، إن "الأمين العام أنطونيو جوتيريش متمسك بآرائه بشأن إدانة إسرائيل لاستخدامها المفرط للقوة في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين بالضفة الغربية".

وبحسب صحيفة " القدس العربي" الدولية، كان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، قد دعا جوتيريش إلى التراجع عن إدانة اسرائيل بعد الاستخدام المفرط للقوة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين.

وقال حق للصحافيين خلال المؤتمر الصحافي اليومي في نيويورك ردا على سؤال بشأن التراجع عن إدانة إسرائيل إن جوتيريش "يدين بوضوح كل العنف الذي يؤثر على المدنيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة بغض النظر عمن هو الجاني".

كان جوتيريش، الذي أغضبه تأثير الغارات الجوية الإسرائيلية والهجوم على مخيم جنين للاجئين، قد ذكر يوم الخميس الماضي إن العملية خلفت أكثر من 100 إصابة في صفوف المدنيين، وشردت الآلاف من السكان، وألحقت أضرارا بالمدارس والمستشفيات، وعطلت شبكات المياه والكهرباء.

وانتقد جوتيريش إسرائيل لمنعها الجرحى من الحصول على الرعاية الطبية ومنعها العاملين في المجال الإنساني من الوصول إلى جميع المحتاجين.

وأدى الهجوم الإسرائيلي الذي استمر يومين بهدف قمع النشطاء الفلسطينيين إلى استشهاد ما لا يقل عن 12 فلسطينيا فضلا عن تدمير الطرق والأزقة الضيقة في مخيم جنين وأجبر آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم.

وقال جوتيريش للصحافيين "أدين بشدة جميع أعمال العنف ضد المدنيين ومن بين ذلك أعمال الإرهاب".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هذه الإدانة تنطبق على إسرائيل، أجاب: "إنها تنطبق على كل استخدام للقوة المفرطة، ومن الواضح أنه في هذه الحالة، كانت هناك قوة مفرطة استخدمتها القوات الإسرائيلية".

وبحث مجلس الأمن الدولي العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين خلف أبواب مغلقة يوم أمس الجمعة، بناء على طلب الإمارات العربية المتحدة وتلقى إحاطة من مساعد الأمين العام خالد الخياري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار الرسمية| قرار عاجل من وزير التموين بشأن بيع المواد البترولية.. تفاصيل

فضيحة بي بي سي.. اتهام نجم مشهور بدفع مبالغ باهظة لمراهق مقابل صور إباحية

الحكم في طعن الحكومة على قرار عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك.. اليوم

تشيبع جنازة أب وأبناءه الصغار ببني سويف بعد وفاتهم في حادث سير

بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. دولة عربية تستهلك 250 ألف برميل نفط يوميا

عك كروي.. إبراهيم فايق يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ إمام عاشور

8 جنيهات .. انخفاض كبير فى أسعار كرتونة البيض بالأسواق اليوم

مصري بإمكانيات أوروبية| تفاصيل عرض نادي أسباني شهير لضم نجم الأهلي

ترشيحاتنا

عمال نادي الزمالك يساندون مرتضى منصور قبل جلسة طعن الحكومة على عزله| شاهد

انخفاض أسعار الدولار اليوم السبت بدولة عربية

بعد تحذيرات الأرصاد|4 نصائح مهمة عشان تحمي نفسك من أشعة الشمس

شاهد..الرئيس الأوكراني يتحدى موسكو بزيارته هذه الجزيرة

إيران: مستعدون لاستئناف المفاوضات النووية في أقرب فرصة

الزمالك يستهدف صفقة هجومية مفاجئة من بيراميدز.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبب الخلاف بين الدكتور جمال شعبان وهبة قطب| تعرف عليه

تقبيل الأصابع والرقص على الكوب.. أغرب عادات العروس في حفلات الزفاف حول العالم

ببدلة رقص.. شاهد عروس تصدم الجميع بتصرف غريب على أغنية لأم كلثوم

طبيب يفجر مفاجأة عن مخاطر تخسيس الوزن بنوع أدوية منتشر بالأسواق| كارثة

فيديو

أنا أول واحد.. نجيب ساويرس يكشف مفاجآت في لقائه بزعيم كوريا الشمالية| فيديوجراف

كشف دوافع جريمته.. تفاصيل علاقة مدنس القرآن المصري في روسيا بحارقه في السويد

رسالة لـ إمام عاشور ... قصة اضطهاد تريزيجيه في الأهلي ومحاولات قطر تجنيسه

شاب متنكر يبتز متابعيه عبر التيك توك.. أعرف القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ