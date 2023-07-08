قانون السايس.. عقوبات مشددة تنتظر ممارسي المهنة دون ترخيص

حذر قانون انتظار المركبات في الشارع المعروف إعلاميا بقانون السايس المواطنين من مزاولة مهنة السايس قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط .

وشدد القانون على التزام السايس بالتعريفة المحددة لركن السيارات وعدم تجاوزها ،وحدد عقوبة إلغاء الرخصة في حالة تحصيل السايس المرخص له مبالغ مالية من قائدى المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.

وشدد قانون السايس العقوبة لمن يتجاوز التعريفة المحددة لانتظار السيارات بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيها ولا تزيد على 5000 جنيها أو بإحدي هاتين العقوبتين ، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة ".

وأكد القانون على التزام الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال أماكن الانتظار، بتحصيل مقابل انتظار من قائدى المركبات بالأماكن المحددة لها، وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.

شروط السايس

وحدد قانون انتظار المركبات في الشوارع شروط مهنة السايس ..



- الحصول رخصة قيادة سارية.

-الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة.

-ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو التعدي على النفس ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- يجيد القراءة والكتابة.

- قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً.

-ألا يقل سنه عن ۲۱ سنة.