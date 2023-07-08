برلماني: الاهتمام الرئاسي بملف التصنيع يتطلب وضع قانون موحد

أكد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب أن الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بملف التصنيع وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الصناعية والزراعية يتطلب من الحكومة الإسراع فى صياغة مشروع قانون موحد ومتكامل وشامل للصناعة مشيراً الى ضرورة أن يكون الهدف الرئيسى من هذا التشريع مواجهة ونسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية امام تشجيع الصناعات المصرية.

وقال " شمس الدين " فى بيان له أصدره إن القانون الموحد للصناعة كان مطلباً لمجتمع المصنعين منذ عقود طويلة ولكنه للأسف الشديد لم ير النور حتى الآن، مشيراً الى أنه حان الوقت ليكون لدينا قانون صناعة موحد يقضي علي السلبيات الموجودة ويحل أزمة الصناعة في مصر لتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسى ومن اجل مضاعفة الصادرات المصرية لمختلف أسواق العالم بصفة عامة والأسواق العربية والافريقية بصفة خاصة.

وطالب النائب السيد شمس الدين بضرورة أن يكون هناك قناة اتصال بين المستثمرين الصناعيين والحكومة وتضع خطة ويتم متابعتها وتنفيذها علي أرض الواقع موضحا أنه ينبغي ان يكون هناك جلسات مستمرة بين الحكومة والمستثمرين ووضع آلية عمل مشتركة تفضي الي زيادة الاستثمار وتشجيع مختلف المشروعات الصناعة في مصر.

كما طالب النائب السيد شمس الدين من الحكومة اختيار عدد من المشروعات الصناعية داخل مختلف المشروعات الزراعية القومية تعتمد على تصنيع المنتجات والسلع الزراعية مؤكداً أن تحقيق هذا الاقتراح سيكون له دوره الكبير فى تحويل الزراعات المصرية الى منتجات وسلع صناعية غذائية تكفل تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من مختلف السلع الزراعية المصنعة اضافة الى مضاعفة الصادرات المصرية من هذه المنتجات الى مختلف دول العالم.