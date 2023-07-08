هشام ماجد يحتفل بعيد ميلاد شيكو على انستجرام

شارك الفنان هشام ماجد، صورة تجمعه مع شيكو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

واحتفل هشام ماجد من خلال الصورة بعيد ميلاد شيكو، وكتب: “عيد ميلاد قائدنا العظيم وسيم”.

واحتفل الفنان شيكو بعيد ميلاده، وسط عدد من الفنانين والرياضيين من أصدقائه، ونشر عدد من الصور عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ”.

ومن ابرز الفنانين الذين حرصوا علي حضور حفل عيد ميلاد شيكو الفنان هشام ماجد والفنانة شيماء سيف والمخرج عمرو سلامة والمخرج معتز التوني .

كان أخر اعمال شيكو هو مسلسل اللعبة ، والذى شارك فى بطولته كل من هشام ماجد بالإضافة الي مي كساب وميرنا جميل .