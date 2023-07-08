بروتوكول تعاون بين النقابة العامة للبنوك ونظيرتها القبرصية

وقعت النائبة سولاف درويش رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك ووكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، في ختام زيارتها لقبرص بروتوكول تعاون مشترك لتعزيز التعاون النقابي الثنائي مع نقابة البنوك القبرصية.

وقالت "سولاف": إن البروتوكول تضمن خطوات التعاون المشترك بين الجانبين والإطار الزمني لتنفيذه.

وأكد الجانبان من خلال البروتوكول على قوة الروابط التاريخية بين المنظمتين، مثمنين الخطوات الجادة التي اتخذها الجانب المصري برئاسة النائبة سولاف درويش لصالح العاملين في هذا القطاع.

كما اكدا على ضرورة التعاون وتبادل الخبرات ، والتنسيق في القضايا المشتركة في المحافل الدولية.