10 قتلى بسبب أمطار غزيرة في ساحل العاج

لقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم، ليل الخميس الجمعة، بعد هطول أمطار غزيرة في أبيدجان، تسببت بحوادث انزلاق للتربة، وأعلنت فرق الإطفاء في ساحل العاج (كوت ديفوار).

وفي منتصف يونيو، لقي خمسة أشخاص هم زوجان وأطفالهما الثلاثة حتفهم في انزلاق للتربة في يوبوغون أيضا.

وكان هذا الحي الشعبي الواقع في غرب أبيدجان شهد حادث انزلاق للتربة العام الماضي أودى بحياة ستة أشخاص بعد ليلة من الأمطار الغزيرة.



وتنتشر الأبنية الهشة جدا التي يقطنها فقراء في مناطق معرضة لفيضانات في هذه المدينة الواقعة في غرب افريقيا ويبلغ عدد سكانها 5,6 مليون نسمة وفي نمو مستمر.

ويعد شهرا يونويو يوليو، موسم الأمطار في هذا البلد ذي المناخ الاستوائي.