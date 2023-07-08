100 يوم صحة.. تقديم 456 ألف و512 خدمة في جميع التخصصات.. فيديو

أكّد الكاتب الصحفي عادل السنهوري، أهمية مبادرة «100 يوم صحة» في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، والمتابعة الطبية المستمرة للمنتفعين من الحملة، وفقا لقاعدة بيانات مركزية.

وقال عادل السنهوري خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، إنّ الدولة نجحت في تقديم 456 ألفا و512 خدمة بجميع التخصصات الطبية ضمن «100 يوم صحة».

وأوضح أن مبادرة «100 يوم صحة» تعكس اهتمام الدولة منذ 2014 حتى الآن بأن تكون صحة المصريين في أحسن حال من خلال علاج الأمراض المزمنة، والكشف الدوري على المواطنين بالمجان.

واختتم عادل السنهوري، بالإشارة إلى أنّ مصر أطلقت 14 مبادرة رئاسية في كافة المجالات، لخدمة المواطنين بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يؤمن بأهمية بناء الإنسان.