عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على آخر تطورات ملف صفقات سلة الزمالك

صدى البلد

كشف أحمد مرعي المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، عن آخر تطورات ملف التعاقدات خلال الفترة المقبلة، استعداداً للموسم الجديد.

واكد أحمد مرعي أن الزمالك يسعى لتدعيم الفريق بالشكل المطلوب خلال الفترة المقبلة، لكن هناك بعض الأمور لم تحسم بعد.

وعن ملف المحترف أكد مرعي أن الزمالك يضع المحترف الأمريكي أو جاي مايو على رأس أولوياته الفنية في هذا الملف، حيث يعد الخيار الأول للزمالك خلال الموسم المقبل.

واشار مرعي أنه تم إبلاغ إدارة النادي برغبته في استمرار أو جاي مايو مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وأن إدارة النادي تعمل على هذا الأمر حالياً.

واضاف  أن أو جاي مايو يتلقي عروض أخرى من خارج مصر خلال الفترة الحالية، ومسئولي نادي الزمالك يسعون لإنهاء الصفقة، لكن الأمور مازالت لم تحسم إلى الآن بسبب العروض الكبيرة التي تأتي إلى اللاعب، حيث أنه لم يقرر وجهته بعد.

واكمل حديثه إن الزمالك أنهى الاتفاق مع علي عمر وأحمد إسماعيل، ويسعى خلال الفترة الحالية لاستعادة ياسين ياسر عبد الوهاب ومعاذ أيمن، المحترفان في دوري الجامعات الأمريكي لكرة السلة، مشيراً إلى أن الموقف هنا مختلف تماماً، حيث أن هناك بعض الأمور يجب حلها قبل استعادة اللاعبين.

وأختتم أحمد مرعي أن معاذ أيمن وياسين ياسر لديهم دراسة في جامعتهم الأمريكية ويجب مراعاة هذا الأمر حتى لا يتم التأثير بالسلب على مستقبل اللاعبين، وأن وما يهمه في المقام الأول مستقبل اللاعبين والاستفادة منهم بالشكل المناسب، حتى لا تؤثر هذه الأمور على مستواهم الفني مع الزمالك خلال الفترة المقبلة.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

كسبت فيه.. أول رد من مرتضى منصور علي انضمام إمام عاشور للأهلي

بالأسماء| إبراهيم فايق يعلن عن صفقات الزمالك الجديدة

قرار عاجل فى طعن مرتضى منصور على عزله من رئاسة الزمالك

تطورات أزمة غرامة محمود كهربا مع الزمالك

المتهم مصري| القصة الكاملة لتدنيس القرآن الكريم في روسيا.. وموسكو تكشف مفاجأة عن الدافع

عك كروي.. إبراهيم فايق يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ إمام عاشور

الدستورية ترفض بطلان مواد المواريث

ترشيحاتنا

لا تتراجع أبدا ..... هذه الأبراج لا تعرف الاستسلام...هل أنت منهم؟

قبل اجتماع لجنة التسعير.. قرارات من التموين بشأن تداول المواد البترولية والوقود

الشتيمة الحل للهروب من الرد .. الغندور يوجه رسالة لمتابعيه على فيسبوك

الاثنين .. أداء اليمين القانونية للقضاة الجدد بمجلس الدولة

سقوط السائق المتهم بتحطيم سيارات بشارع صلاح سالم في قبضة الأمن

لديهما 4 أبناء.. انفصال المطرب ريكي مارتن عن زوجه جوان يوسف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعيدا عن الموبايل.. نصائح لاستمتاع الأطفال بإجازة الصيف بطرق صحية

جاري اتحرش بيا وأنا طفلة.. كيف نحمي أولادنا بعد واقعة إيمان العاصي

تعليق صادم من ناقد موضة على إطلالة يسرا في باريس

بنسبة 27%.. الموافقة على أول دواء لعلاج مرض الزهايمر في الولايات المتحدة  

فيديو

سقوط لعبة ملاهي في جمصة وإصابة 10 أشخاص .. فيديو

سعر البنزين والسولار.. قرار عاجل من وزير التموين حول بيع المواد البترولية

عايزة صديق.. إيمان العاصي رفضت الزواج مرتين بعد طلاقي

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ