تعرف على آخر تطورات ملف صفقات سلة الزمالك

كشف أحمد مرعي المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، عن آخر تطورات ملف التعاقدات خلال الفترة المقبلة، استعداداً للموسم الجديد.

واكد أحمد مرعي أن الزمالك يسعى لتدعيم الفريق بالشكل المطلوب خلال الفترة المقبلة، لكن هناك بعض الأمور لم تحسم بعد.

وعن ملف المحترف أكد مرعي أن الزمالك يضع المحترف الأمريكي أو جاي مايو على رأس أولوياته الفنية في هذا الملف، حيث يعد الخيار الأول للزمالك خلال الموسم المقبل.

واشار مرعي أنه تم إبلاغ إدارة النادي برغبته في استمرار أو جاي مايو مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وأن إدارة النادي تعمل على هذا الأمر حالياً.

واضاف أن أو جاي مايو يتلقي عروض أخرى من خارج مصر خلال الفترة الحالية، ومسئولي نادي الزمالك يسعون لإنهاء الصفقة، لكن الأمور مازالت لم تحسم إلى الآن بسبب العروض الكبيرة التي تأتي إلى اللاعب، حيث أنه لم يقرر وجهته بعد.

واكمل حديثه إن الزمالك أنهى الاتفاق مع علي عمر وأحمد إسماعيل، ويسعى خلال الفترة الحالية لاستعادة ياسين ياسر عبد الوهاب ومعاذ أيمن، المحترفان في دوري الجامعات الأمريكي لكرة السلة، مشيراً إلى أن الموقف هنا مختلف تماماً، حيث أن هناك بعض الأمور يجب حلها قبل استعادة اللاعبين.

وأختتم أحمد مرعي أن معاذ أيمن وياسين ياسر لديهم دراسة في جامعتهم الأمريكية ويجب مراعاة هذا الأمر حتى لا يتم التأثير بالسلب على مستقبل اللاعبين، وأن وما يهمه في المقام الأول مستقبل اللاعبين والاستفادة منهم بالشكل المناسب، حتى لا تؤثر هذه الأمور على مستواهم الفني مع الزمالك خلال الفترة المقبلة.