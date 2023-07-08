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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط السائق المتهم بتحطيم سيارات بشارع صلاح سالم في قبضة الأمن

المتهم
المتهم

ألقى رجال أمن القاهرة القبض علي قائد سيارة ربع نقل لاتهامه بالتسبب في تهشيم عدد من السيارات بشارع صلاح سالم ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل" بالقيادة برعونة وإصطدامه بأكثر من سيارة وفراره هارباً بطريق صلاح سالم بدائرة قسم شرطة الدرب الاحمر بالقاهرة.

وبالفحص تبين أن السيارة ملك أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، تم ضبطه والسيارة محل الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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صلاح سالم سيارة ربع نقل طريق صلاح سالم فيس بوك مباحث القاهرة امن القاهرة

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