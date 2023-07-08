نزيف في المخ.. تطورات الحالة الصحية لأسطورة مانشستر يونايتد فان دير سار

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، آخر تطورات الحالة الصحية لأسطورة نادي مانشستر يونايتد فان دير سار.



وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"سيبقى فان دير سار في العناية المركزة في الوقت الحالي.

وأضاف:" ذكر بيان نادي أياكس أن حالته تحسنت لكنها ما زالت مقلقة"

وكان نادي أياكس الهولندي، أعلن أمس الجمعة، إصابة حارس السابق وأسطورة مانشستر يونايتد بنزيف مفاجئ في المخ ودخوله للعناية المركزة.

وقال نادي أياكس في بيان:" أصيب إدوين فان دير سار بنزيف حول دماغه، إنه حاليًا في المستشفى في وحدة العناية المركزة وحالته مستقرة".

وأضاف:" بمجرد وجود المزيد من المعلومات الملموسة، سيتبع ذلك تحديث، الجميع في أياكس يتمنى لإدوين الشفاء العاجل، نحن نفكر فيك".

يذكر أن فان دير سار تولى منصب الرئيس التنفيذي لنادي أياكس الهولندي قبل أن يعلن رحيله في شهر مايو الماضي.