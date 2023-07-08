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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لأول مرة.. لوتس تكشف عن أحدث سياراتها في مهرجان جودوود

لوتس تكشف عن احدث
لوتس تكشف عن احدث سيارتها في مهرجان جودوود

ينطلق مهرجان جودوود للسرعة الأسبوع المقبل، وتخطط لوتس لاستغلال الحدث لتنظيم الظهور العام لأول مرة لسيارة إميرا ذات الأربع أسطوانات.

 لوتس تكشف عن احدث سيارتها في مهرجان جودوود

بينما تم تقديم السيارة في الأصل منذ أكثر من عامين، كان البديل المكون من أربع أسطوانات يلعب دورًا ثانويًا في الطراز الذي يتصدر النطاق والذي يتميز بمحرك V6سعة 3.5 لتر من تويوتا. يتم شحن هذا المحرك فائق الشحن لإنتاج 400 حصان (298 كيلو واط / 406 حصان) و 310 رطل قدم (420 نيوتن متر) من عزم الدوران، ويتيح ذلك للسيارة التسارع من 0-60 ميل في الساعة (0-96 كم / ساعة) في أقل من 4.2 ثانية.

 لوتس تكشف عن احدث سيارتها في مهرجان جودوود

كان المحرك رباعي الأسطوانات السبب في التأخير عن الجدول الزمني حيث كان من المقرر وصول النموذج في أواخر عام 2022، ومع ذلك ستبدأ عمليات التسليم في وقت لاحق من هذا العام ، على الرغم من أن لوتس اقترحت أن على الأمريكيين الانتظار حتى الربع الأول عام 2024 ليضعوا أيديهم على الإصدار الأول المتأخر رباعي الأسطوانات.

 لوتس تكشف عن احدث سيارتها في مهرجان جودوود

في حين أن هذا انتظار طويل ، فإن سيارة اميرا لديها محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر مزود بشاحن توربيني من انتاج مرسيدس بينز، ينتج 360 حصان (268 كيلو واط / 365 حصان) وعزم دوران 317 رطل قدم (430 نيوتن متر)، وعلى الرغم من كونه أقل قوة ، إلا أن الأداء لا يأخذ الكثير من النجاح حيث يمكن أن تصل الكوبيه ذات الأربع أسطوانات إلى 60 ميلاً في الساعة (96 كم / ساعة) في 4.3 ثانية وتصل إلى 180 ميلاً في الساعة (290 كم / ساعة).

 لوتس تكشف عن احدث سيارتها في مهرجان جودوود

سينضم إليتر وإيفيجا إليتر في "أكبر منصة على الإطلاق" لوتس في جودوود، وستحتفل الشركة أيضًا بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيسها من خلال عرض يومي للعارضات السابقة والحالية.

مهرجان جودوود إيفيجا جودوود الكوبية إميرا

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