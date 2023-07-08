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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي: ما حدث في جنين مؤلم وانتهاك للقانون الدولي

ممثل الاتحاد الأوروبي
ممثل الاتحاد الأوروبي خلال تفقده أثار الدمار في جنين

وصف ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفن كون فون بورغسدورف، العدوان الإسرائيلي الأخير على مدينة ومخيم جنين بالـ"مؤلم"، قائلا إن ما قامت به قوات الاحتلال يعد انتهاك للقانون الدولي.

جاء ذلك خلال تفقده و30 دبلوماسياً، اليوم السبت، آثار الدمار في مخيم جنين، بتنظيم من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أنه تم تدمير عشرات البيوت في إطار 9 كم، وتدمير أنابيب الشرب والصرف الصحي.

ودعا بورغسدورف إلى ضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع وإلا فوقف العنف مستحيل، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

وطالب بورغسدوف دولة الاحتلال بأن تمتنع بشكل مباشر وواضح عن أي اجراء أو عمل يضر بالمدنيين وتكون له تبعات عليهم، وأن تحترم القانون الدولي خلال أي عملية عسكرية.

كما طالب بورغسدورف، بالتحقيق بشكل علني في حال وجود أي تجاوزات من قبل المستوطنين، وأن تقوم بمحاسبة من يقوم بالاعتداء.

وأوضح أن الهدف من الزيارة هو التضامن مع السكان المدنيين في المخيم، التي يجب أن تتم حمايتهم تحت كل الظروف، خاصة الأطفال والعائلات، والاطلاع على الأضرار التي وقعت، والعمل على رفع تقارير لكافة عواصم البعثات الدبلوماسية حول ما حدث في جنين.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد شنت عدوانا واسعا على مدينة جنين ومخيمها فجر الإثنين الماضي، استمر على مدار يومين، وأسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا بينهم خمسة أطفال وأكثر من 140 مصابا، بينهم 30 بجروح خطيرة، إضافة إلى تدمير البنى التحتية في المخيم وإلحاق أضرار جسيمة بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.

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