عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

10 ملايين يورو.. صراع ساخن بين الهلال واتحاد جدة على ضم تريزيجيه

صدى البلد

كشفت تقارير صحفية عن صراع الأندية السعودية على المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب فريق طرابزون سبور التركي من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال موقع “ trtspor “ التركي: ”الهلال واتحاد جدة السعوديان يستعدان لتقديم عرض رسمي لضم تريزيجيه، حيث أن إدارة نادي طرابزون يمكن أن تسمح برحيل تريزيجيه، إذا جاء عرض مناسب وبمقابل مادى كبير”.

وتابع: “طرابزون ينتظر وصول العروض الرسمية لضم تريزيجيه ويرغب في الحصول على 10 ملايين يورو للتخلي عن نجمه المصري”.

واختتم: “خورخي جيسوس مدرب الهلال الجديد يعرف قدرات تريزيجيه جيدا بعدما عمل مدربا لفنربخشة قبل عودته لتدريب النادي السعودي”.

تريزيجيه محمود حسن تريزيجيه طرابزون سبور فترة الانتقالات الصيفية الهلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. أول رد فعل من إمام عاشور بعد أنباء توقيعه للأهلي

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

كسبت فيه.. أول رد من مرتضى منصور علي انضمام إمام عاشور للأهلي

السيطرة على حريق في سوق المعمورة بالإسكندرية دون وقوع إصابات.. صور

بالأسماء| إبراهيم فايق يعلن عن صفقات الزمالك الجديدة

تعويضات مالية كبيرة.. شروط المعاش المبكر بعد الحكم التاريخي لأصحاب المعاشات

لافتة بالاسكندرية تثير الغضب| ماذا قالت صاحبتها وكيف رد عليها المواطنون ؟

ترشيحاتنا

الجيش السوداني: مقتل 20 متمردًا من الدعم السريع أم درمان

منفذ العملية كشفها.. تفاصيل محاولة اغتيال عادل إمام .. فيديوجراف

رسميًا .. ديفيد دي خيا يعلن رحيله عن مانشستر يونايتد

ماذا يحدث للجسم في حالة تناول لحوم ودواجن فاسدة ؟ | كوارث صحية

خالد الغندور يثير الجدل قبل مباراتي الأهلي والاتحاد والزمالك مع فيوتشر.. تفاصيل

لمدة عام.. الحكومة تبدأ خطة كبرى لتطوير حديقة الحيوان ..وهذا موعد الإغلاق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة و الصحة.. مخاطر كارثية لتخسيس الوزن.. ليلي علوي تثير الجدل على البحر.. احذر إرتكاب هذا الخطأ عند تدميس الفول

لا تتراجع أبدا | هذه الأبراج لا تعرف الاستسلام.. هل أنت منهم؟

بعيدا عن الموبايل.. نصائح لاستمتاع الأطفال بإجازة الصيف بطرق صحية

جاري اتحرش بيا وأنا طفلة.. كيف نحمي أولادنا بعد واقعة إيمان العاصي

فيديو

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

مسافر يصرخ داخل طائرة .. ماذا رأى؟ .. فيديوجراف

سقوط لعبة ملاهي في جمصة وإصابة 10 أشخاص .. فيديو

سعر البنزين والسولار.. قرار عاجل من وزير التموين حول بيع المواد البترولية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ