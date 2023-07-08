10 ملايين يورو.. صراع ساخن بين الهلال واتحاد جدة على ضم تريزيجيه

كشفت تقارير صحفية عن صراع الأندية السعودية على المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب فريق طرابزون سبور التركي من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال موقع “ trtspor “ التركي: ”الهلال واتحاد جدة السعوديان يستعدان لتقديم عرض رسمي لضم تريزيجيه، حيث أن إدارة نادي طرابزون يمكن أن تسمح برحيل تريزيجيه، إذا جاء عرض مناسب وبمقابل مادى كبير”.

وتابع: “طرابزون ينتظر وصول العروض الرسمية لضم تريزيجيه ويرغب في الحصول على 10 ملايين يورو للتخلي عن نجمه المصري”.

واختتم: “خورخي جيسوس مدرب الهلال الجديد يعرف قدرات تريزيجيه جيدا بعدما عمل مدربا لفنربخشة قبل عودته لتدريب النادي السعودي”.