خارجية النواب تعقد اجتماعا لبحث واقعة حرق المصحف بالسويد

تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش، اجتماعا اليوم الأحد، لفهم ما حدث في دولة السويد من حرق المصحف الشريف وما موقف وزارة الخارجية المصرية تجاه هذا الأمر وإبلاغ وزارة الخارجية موقف نواب الشعب المصري تجاه هذا الأمر، وذلك بحضور مندوبي وزارة الخارجية.

مصر تدين إحراق نسخة من المصحف الشريف بالسويد وتشدد على مسئولية الدول في منع دعوات التحريض.

ويواصل مجلس النواب جلساته الأسبوع الجاري، حيث يناقش عددا من مشروعات القوانين، ويناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.

كما يعمل مشروع القانون على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، كما يستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد.