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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة عبرية: محادثات لعقد لقاء بين أردوغان ونتنياهو

أردوغان ونتنياهو
أردوغان ونتنياهو

قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، اليوم السبت، إن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري محادثات من أجل عقد لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووفقًا للصحيفة العبرية فقد التقى الاثنان مرة واحدة منذ انتخابهما لقيادة بلديهما - في عام 2016، مشيرة إلى نتنياهو يطمح الآن لعقد لقاء ثان.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد محادثات التهنئة المتبادلة على الفوز في الانتخابات، كانت هناك رغبة مشتركة في اللقاء.

وأشارت إلى أن الرئيس أردوغان صرح في السابق بأنه بسبب نتنياهو لا توجد مصالحة بين الدولتين ، لافتة إلى أن المصالحة حدثت خلال حكومة بينيت لابيد.

وأكدت الصحيفة أن الطرفين يريدان فتح صفحة جديدة، موضحة أنهما تحدثا عن رغبة مشتركة في اللقاء.

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