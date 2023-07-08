السفارة السعودية بإسبانيا تدعو مواطنيها لتجنب ارتداء المقتنيات الثمينة.. لهذا السبب

دعت السفارة السعودية في إسبانيا، اليوم السبت، مواطنيها إلى تجنب ارتداء المقتنيات الثمينة وأخذ الحيطة والحذر في التعامل مع الغرباء، بعد تعرض العديد للسرقة.

وقالت السفارة عبر حسابها على موقع “تويتر” “لاحظت السفارة في الآونة الأخيرة تعرض العديد من المواطنين للسرقة التي تتخذ أشكالاً وطرقاً متنوعة، وعليه تدعو السفارة المواطنين القادمين للاستمتاع في الإجازة في إسبانيا توخي الحيطة والحذر والحرص على وثائق السفر والأمتعة الشخصية منذ الوصول وفي جميع الأماكن العامة”.

وأعربت السفارة عن أملها من جميع المواطنين القادمين إلى إسبانيا الاطلاع على تحذيرات وتنبيهات السفر على رابط موقع السفارة.

وكان السفير السعودي في إسبانيا، عزام عبد الكريم القين حث في وقت سابق المواطنين الزائرين لإسبانيا، على أخذ الحيطة والحذر، وعدم ارتداء مقتنيات ثمينة ملفتة للانتباه.