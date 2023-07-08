100 ألف متظاهر في تل أبيب احتجاجا على التعديلات القضائية.. فيديو

أفادت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل بأن نحو 100 ألف إسرائيلي قاموا بالتظاهر في تل أبيب والقدس وحيفا احتجاجًا على التعديلات القضائية، مساء اليوم السبت.

وأثارت التعديلات المقترحة، التي تتضمن قيودًا على قدرة المحكمة على إصدار أحكام ضد الحكومة، احتجاجات متكررة في الشوارع قبل تعليق مساعي إقرارها في مارس الماضي، لكنها استمرت أسبوعيًا وأغلق نشطاء معارضون للتعديلات القضائية طريقًا سريعًا رئيسيًا في تل أبيب مساء اليوم السبت.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أبلغ نحو 300 طبيب عسكري إسرائيلي في وحدات الاحتياط، وزير الدفاع، بأنهم سيرفضون أداء الخدمة إذا مضت الحكومة قدمًا في تمرير تشريعات مثيرة للجدل، من شأنها أن تجرد أعلى محكمة في البلاد من معظم صلاحياتها.