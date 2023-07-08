حبس شخصين في سرقة محجر بالقطامية

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس شخصين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامهم بحيازة بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية حال قيامهما بمحاولة سرقة أحد المحاجر بدائرة القسم .

وكلفت النيابة رجال المباحث بتحري الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص وآخر "قائد مركبة لودر" لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظة القاهرة وبحوزة الأول بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية حال قيامهما بمحاولة سرقة أحد المحاجر بدائرة القسم.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه وأضاف الأول بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى والآخر "للودر" لاستخدامه فى السرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.