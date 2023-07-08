مع اقتراب إجرائها فى عام 2024 .. أحزاب تعلن الدفع بمرشحين لهم فى الانتخابات الرئاسية

عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد يعلن الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية

فؤاد بدراوي يعلن رغبته في خوض انتخابات الرئاسة القادمة

تيار الاستقلال يعلن ترشيح أحمد الفضالي لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة

مع إقتراب إجراء الإنتخابات الرئاسية القادمة فى عام 2024 ، أعلن عدد من الأحزاب خلال الأيام القليلة الماضية الدفع بمرشحين لهم فى الإنتخابات الرئاسية وتم الإعلان عن أسماءهم بشكل رسمي.

من أبرز هذه الأحزاب كل من حزب الوفد الذى انقسم فيما بينه حول مرشحه فى الإنتخابات الرئاسية القادمة ما بين الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد وفؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد ، وحزب السلام الديمقراطى الذى قرر الدفع بالمستشار أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى بتزكية من تيار الإستقلال ، حيث تعتبر هذه المرة الثانية التى يقرر فيها الفضالى خوض الإنتخابات الرئاسية بعد قراره بخوض الإنتخابات الرئاسية عام 2005 أمام الرئيس الراحل مبارك.

فى البداية قرر الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة بنسبة تجاوزت 90%.

واختارت الهيئة العليا لحزب الوفد، رئيس الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية، وكلف الدكتور عبد السند يمامة، الدكتور ياسر الهضيبي، السكرتير العام لحزب الوفد، ليكون متحدثا إعلاميا للحملة.



الدكتور عبد السند يمامة



كشف عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، عن موقفه من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة قائلا: أنا متواجد في حزب الوفد منذ أكثر من 20 عاما".

وأضاف يمامة في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن " :" جلست مع أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد للحديث عن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ".

وتابع عبد السند يمامة:" اجتمعت مع 60 عضوا في الهيئة العليا و53 صوتا كان مؤيدا لقرار ترشحي للانتخابات الرئاسية المقبلة ".

وأكمل:" نويت الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بعد موافقة أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد".

ولفت عبد السند يمامة :"حزب الوفد هو من سينفق على الحملة الانتخابية لرئاسة الجمهورية، معقبًا: "منذ إعلاني عن ترشحي للانتخابات الرئاسية، أعلن الكثير من الوفديين التبرع للحملة الانتخابية".

وأعلن فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، رغبته فى خوض انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة، مطالبا الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بسرعة دعوة الهيئة العليا للحزب للانعقاد خلال ١٥ يوما، ثم دعوة الهيئة الوفدية(الجمعية العمومية) للاجتماع لاختيار مرشح الحزب لانتخابات رئاسة الجمهورية .

وقال فؤاد بدراوي فى بيان صحفى له أن المادة ١٩ مكرر من لائحة النظام الداخلي لحزب الوفد المصري تنص على أنه « إذا قررت الهيئة العليا خوض انتخابات رئاسة الجمهورية تدعى الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) لانتخاب مرشح الحزب من بين أكثر من مرشح يتقدمون من بين أعضاء الهيئة العليا وذلك بالاقتراع السري».

أعلن تيار الاستقلال خلال اجتماعه الختامى الموسع فى منطقة غرب الدلتا والتى تشمل ٣ محافظات وهى البحيرة والإسكندرية ومطروح، قراره بترشيح المستشار أحمد الفضالى رئيس تيار الإستقلال ورئيس حزب السلام الديمقراطى ورئيس هيئة الشبان العالمية لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.

ومن جانبه، أعلن المهندس إيهاب سلامة، مقرر عام هيئة تيار الاستقلال، قرار الهيئات الفرعية لتيار الاستقلال على مستوى الجمهورية، وأن هذا القرار جاء عقب اجتماعات مكثفة على مدار الشهرين الماضيين، وذلك فى ضوء إصرار الهيئات الرسمية لتيار الاستقلال على مستوى الجمهورية على تأكيد ترشيح المستشار أحمد الفضالى لخوض الإنتخابات الرئاسية القادمة.

ترشح المستشار أحمد الفضالى أمام الرئيس الراحل الأسبق محمد حسنى مبارك فى الإنتخابات الرئاسية عام 2005.

تم حصار المستشار أحمد الفضالى مع أعضاءه من تيار الإستقلال من جانب أعوان مرسى لإثناءه عن نضاله وكفاحه ضد مرسى والإخوان.