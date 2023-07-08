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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل نهائي أفريقيا .. شوبير يوجه رسالة لـ المنتخب الأولمبي

شوبير
شوبير

دعم الإعلامي أحمد شوبير المنتخب الأولمبي قبل نهائي أفريقيا تحت سن 23 سنة.

وغرد شوبير من خلال حسابه الشخصي تويتر :"  التوفيق لمنتخبنا الاولمبي في نهائي امم افريقيا تحت 23 سنة باذن الله البطولة مصرية ".

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يلتقي المنتخب الأولمبي تحت 23 عامًا في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية نظيره منتخب المغرب في تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، بين المنتخب الأولمبي والمغرب اليوم السبت 8 من شهر يوليو الجاري.

وتذاع مباراة المنتخب الأولمبي أمام منتخب المغرب عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

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