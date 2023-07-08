مقتل 4 إرهابيين في هجوم على مركز شرطة بـ إيران

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني ،اليوم السبت، أن ضابطي شرطة وأربعة إرهابيين قتلوا إثر إقتحام مسلحين وانتحاريين مركزا للشرطة في مدينة زاهدان ذات الأغلبية السنية في جنوب شرق إيران.

وكانت زاهدان ، عاصمة إقليم سيستان بلوشستان ، مسرحًا لبعض من أكثر الاحتجاجات دموية خلال موجة الاضطرابات التي عمت البلاد العام الماضي بسبب مقتل شابة كردية في حجز شرطة الآداب، بحسب وكالة أنباء "رويترز" الإخبارية.

وأعلنت جماعة متشددة تعمل في المنطقة تسمى جيش العدل ، مسؤوليتها عن هجوم السبت على موقع على وسائل التواصل الاجتماعي ، قائلة إنه جاء ردا على مقتل محتجين على أيدي قوات الأمن في 30 سبتمبر 2022.

وأضافت أن مركز الشرطة المستهدف كان أحد منفذي كارثة الجمعة الدامية في زاهدان.

وقال التليفزيون الرسمي إن الإرهابيين الأربعة قتلوا في الغارة.

وقالت منظمة العفو الدولية إن قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 66 شخصاً في حملة قمع المتظاهرين في 30 سبتمبر.

وقالت السلطات قائد شرطة زاهدان ورئيس مركز للشرطة بعد ذلك ، وأرسل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وفدا للتفاوض مع رجال الدين البلوش السنة المنتقدين.

وتصاعد غضب عام في زاهدان في الفترة التي سبقت حملة 30 سبتمبر بعد مزاعم انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حول اغتصاب ضابط شرطة لفتاة في سن المراهقة.

وأدان مولوي عبد الحميد ، أبرز رجل دين سني في إيران ومنتقد طويل للزعماء الشيعة في إيران ، الهجوم على مركز الشرطة ، وحث سكان بلوشستان على تجنب الأعمال التي قد تؤدي إلى انهيار الأمن.

وتعد سيستان بلوشستان ، المتاخمة لباكستان وأفغانستان ، واحدة من أفقر مقاطعات إيران وطريقًا رئيسيًا لتهريب المخدرات.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن أقلية البلوش ، التي يقدر عدد سكانها بنحو مليوني شخص ، واجهت التمييز والقمع منذ عقود.