عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 4 إرهابيين في هجوم على مركز شرطة بـ إيران

صدى البلد

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني ،اليوم السبت، أن ضابطي شرطة وأربعة إرهابيين قتلوا إثر إقتحام مسلحين وانتحاريين مركزا للشرطة في مدينة زاهدان ذات الأغلبية السنية في جنوب شرق إيران.

وكانت زاهدان ، عاصمة إقليم سيستان بلوشستان ، مسرحًا لبعض من أكثر الاحتجاجات دموية خلال موجة الاضطرابات التي عمت البلاد العام الماضي بسبب مقتل شابة كردية في حجز شرطة الآداب، بحسب وكالة أنباء "رويترز" الإخبارية.

وأعلنت جماعة متشددة تعمل في المنطقة تسمى جيش العدل ، مسؤوليتها عن هجوم السبت على موقع على وسائل التواصل الاجتماعي ، قائلة إنه جاء ردا على مقتل محتجين على أيدي قوات الأمن في 30 سبتمبر 2022.

وأضافت أن مركز الشرطة المستهدف كان أحد منفذي كارثة الجمعة الدامية في زاهدان.

وقال التليفزيون الرسمي إن الإرهابيين الأربعة قتلوا في الغارة.

وقالت منظمة العفو الدولية إن قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 66 شخصاً في حملة قمع المتظاهرين في 30 سبتمبر.

وقالت السلطات قائد شرطة زاهدان ورئيس مركز للشرطة بعد ذلك ، وأرسل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وفدا للتفاوض مع رجال الدين البلوش السنة المنتقدين.

وتصاعد غضب عام في زاهدان في الفترة التي سبقت حملة 30 سبتمبر بعد مزاعم انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حول اغتصاب ضابط شرطة لفتاة في سن المراهقة.

وأدان مولوي عبد الحميد ، أبرز رجل دين سني في إيران ومنتقد طويل للزعماء الشيعة في إيران ، الهجوم على مركز الشرطة ، وحث سكان بلوشستان على تجنب الأعمال التي قد تؤدي إلى انهيار الأمن.

وتعد سيستان بلوشستان ، المتاخمة لباكستان وأفغانستان ، واحدة من أفقر مقاطعات إيران وطريقًا رئيسيًا لتهريب المخدرات.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن أقلية البلوش ، التي يقدر عدد سكانها بنحو مليوني شخص ، واجهت التمييز والقمع منذ عقود.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في المصيف.. إمام عاشور ينشر صورا له من إحدى المدن الساحلية

سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان في الساحل الشمالي

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

تعليق مثير من محامي كهربا بشأن رحيله عن الأهلي

الموت يفجع نادية مصطفى

كسبت فيه.. أول رد من مرتضى منصور علي انضمام إمام عاشور للأهلي

عك كروي.. إبراهيم فايق يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ إمام عاشور

موضوعات متعلقة

رئيس وزراء بريطانيا يفجر مفاجأة عن موقف بلاده من استخدام الذخائر العنقودية

زاخاروفا تفتح النار على الولايات المتحدة لهذا السبب .. للتفاصيل

الاتحاد الأوروبي: العملية العسكرية الإسرائيلية على جنين انتهاك صريح للقانون الدولي

وزير النفط العراقي ونظيره الأذربيجاني يبحثان سبل التعاون المشترك بين البلدين

بعد تقييد الصين تصديره.. البنتاجون يعلن نقص احتياطيات معدن الجاليوم

شاهد.. الصور الأولى للقصف الإسرائيلي على جنوب لبنان

المتحدث باسم الكرملين ينتقد زيارة زيلينسكي لبلغاريا

بعد 7 سنوات من قطع العلاقات.. وزير خارجية إيران يجتمع بنظيره السوداني

ترشيحاتنا

تحذير عاجل | الأرصاد توجه رسالة بشأن حالة الشواطئ

مخاطر الفلاتر على الصحة.. شركة مياه الشرب تحذر: مزرعة بكتيريا وتسبب كوارث

خلال استقبال وزير الخارجية الجزائري.. «رئيسي» يؤكد إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين

واشنطن غير منضمة للاتفاق .. ما سبب تزويد أمريكا لأوكرانيا بالقنابل العنقودية؟

أزمة طاحنة تعصف بمستقبل البشر بدأت من الجزائر .. ماذا يحدث؟

بعد اتهامها بتقليد جورجينا .. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اتهامها بتقليد جورجينا .. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري

طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة في البيت

بشرى سارة لمصابي الزهايمر .. دواء جديد يبطئ أعراض المرض

بعد واقعة التحرش بها.. 10صور لـ إيمان العاصى تثير الجدل

فيديو

الحياة جميلة.. رد مفاجئ من طليقة أحمد الفيشاوي لأحد متابعيها |فيديوجراف

تصريحاتها المثيرة شَهَرتها .. خلاف جمال شعبان مع هبة قطب وعمرو أديب|فيديو

منفذ العملية كشفها.. تفاصيل محاولة اغتيال عادل إمام .. فيديوجراف

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ