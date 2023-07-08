4 أمتار .. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد للمصطافين |فيديو

كشفت إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وقالت إيمان شاكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" سجلت درجات الحرارة الأسبوع الماضي رقم قياسي بالنسبة لمستوى سطح الأرض ووصلت درجة الحرارة لـ 17.2 درجة ومن المفترض أن يكون متوسط درجات الحرارة على سطح الأرض 15 درجة مئوية ".

وأضاف إيمان شاكر :"لا توجد ارتفاعات مقبلة في درجات الحرارة وتسير في المعدل الطبيعي ".

وأكملت إيمان شاكر :" درجات الحرارة في القاهرة تتراوح بين 34 و 35 درجة وترتفع درجات الحرارة قليلا في محافظات الصعيد".

ولفتت إيمان شاكر :" نحذر من ارتفاع أمواج ساحل البحر المتوسط وتصل لـ 4 امتار ونحذر مرتادي السواحل الشمالية وهذا الأمر مستمر للاثنين المقبل".

