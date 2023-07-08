الكرواتي بيليتش مديرًا فنيًا لنادي الفتح السعودي

أعلن نادي الفتح السعودي، تعيين الكرواتي سلافن بيليتش، لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفاً لليوناني جيورجوس دونيس بداية من الموسم المقبل.



ويعتبر بيليتش أحد أفضل المدربين حيث بدأ مسيرته التدريبية بفترتي معايشة مع آرسين فينجر المدرب التاريخي لآرسنال، و الإيطالي مارشيلو ليبي، ثم تولى قيادة منتخب كرواتيا تحت 21 عاماً من 2004 حتى 2006، كما نجح في قيادة منتخب بلاده الأول للدور ربع النهائي ليورو 2008، وانتهت مهمته في تدريب المنتخب عام 2012.



كما يملك بيلتش مسيرة مميزة مع الأندية حيث تولى تدريب لوكوموتيف الروسي وبشكتاش التركي ثم أنتقل بعدها لتدريب وست هام الإنجليزي، وحقق معه نتائج جيدة في اول موسمين في الفترة من 2015 إلى 2017 حيث نجح في التأهل للمشاركة في الدوري الأوروبي.



ويملك بيلتش خبرة في الدوري السعودي حيث قاد الإتحاد موسم 2018، وانتقل بعدها رحل لتدريب وست بروميتش الانجليزي 2019 ونادي بكين سينوبو غوان الصيني 2021 ونادي واتفورد الإنجليزي 2022، قبل أن يعود للمملكة العربية السعودية مرة أخرى عبر بوابة الفتح.