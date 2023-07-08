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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير : زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية للصين تلغى فكرة القناعات الخاطئة

زيارة وزيرة الخزانة
زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية للصين

كشف الدكتور أيمن سمير، الخبير في الشأن الدولي، عن أهمية زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية للصين.

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وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية للصين تلغي فكرة القناعات الخاطئة.

وأضاف أن لزيارة وزيرة الخزانة الأمريكية، العديد من الدلالات، لا سيما أنها تأتي بعد سلسلة من اللقاءات التي جمعت بين مسئولين أمريكيين مع نظرائهم في الصين خلال الأشهر الأخيرة، وبعد زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن، إلى بكين الشهر الماضي.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتخلل الزيارة، البحث في إدارة مسئولة للعلاقات بين القوتين المتنافستين، ومجموعة القضايا الاقتصادية بين البلدين.

وأكد أن توالي اللقاءات الأمريكية الصينية بمثابة خطوة ضمن مساعي التهدئة التكتيكية بين البلدين ومحاولات وضع معايير للمنافسة بينهما.

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