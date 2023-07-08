رفعت فياض: نسبة الملتحقين بالتعليم الخاص نحو 25 % من إجمالي الطلاب

أكد رفعت فياض، الصحفي المتخصص في شئون التعليم مدير تحرير أخبار اليوم، أن تراجع التعليم العام على مدار سنوات طويلة أتاح الفرصة للتعليم الخاص أن يتقدم ويصبح مطلبا جماهيريا للكثيرين.

وقال رفعت فياض في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نسبة الملتحقين بالتعليم الخاص مقارنة بمراحل التعليم العام حوالي 25 % من إجمالي الطلاب في مصر ".

وتابع رفعت فياض :" لدينا حوالي 56 ألف مدرسة على مستوى الدولة منهم حوالي 11 ألف مدرسة خاصة ودولية ".

وأكمل :" بعد حرب 67 تراجع التعليم العام الحكومي في مصر وبدأت تظهر المدارس الخاصة واتجه المواطنين لها".

وقال فياض:" الجزء الأكبر من أوائل الثانوية العامة من المدارس الحكومية "، مضيفا:" وزارة التربية والتعليم تحدد قيمة الزيادة في المصروفات وتكون في حدود 7 %".