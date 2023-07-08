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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ثلاث نجوم| قرار من كولر يجبر هؤلاء على الرحيل من الأهلي (ايه الحكاية)

كولر
كولر

تشهد الأندية المصرية خلال تلك الفترة حركة تنقلات، وذلك لتدعيم صفوف الفرق الأولى لكرة القدم بتلك الأندية، قبل موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

النادي الاهلي 

رحيل ثلاث لاعبين من صفوف الأهلي

أصبح هناك ثلاثة لاعبين على اعتاب خطوات من الرحيل عن القلعة الحمراء، متجهين إلى أحد الأندية الصاعدة حديثًا إلى الدوري المصري الممتاز.

وتوصلت إدارة نادي زد الرياضي، والذي صعد حديثا الى الدوري الممتاز مع النادي الأهلي، إلى اتفاق يقتضي بانتقال الثلاثي أيمن أشرف وعلي لطفي وشادي حسين لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

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هل خرج الثلاثي من حسابات كولر ؟

خرج الثلاثي من حسابات المدير الفني السويسري مارسيل كولر، والذي رفض تجديد عقد أيمن أشرف، وسينتقل إلى نادي زد بشكل مجاني، ولكن سيحصل على راتب قد يصل إلى 10 ملايين جنيه.

فيما سينتقل علي لطفي وشادي حسين على سبيل الإعارة، بنفس الراتب الذي يتقاضاه الثنائي مع القلعة الحمراء، فيما سيدفع نادي زد قيمة إعارتهما.

وطلب الحارس علي لطفي الرحيل عن الأهلي للبحث عن فرصة للمشاركة بشكل أساسي، فيما استقر شادي حسين على الخروج لإثبات نفسه للمدرب مارسيل كولر.

النادي الاهلي 

هل ينتقل تريزيجيه وحجازي للأهلي؟

كشف الإعلامي سيف زاهر، مفاجأة بشأن إمكانية انضمام محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي وأحمد حجازي لاعب اتحاد جدة السعودي لصفوف الأهلي.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه "ملعب أون تايم" عبر فضائية أون تايم سبورتس1،  أن هناك شركة مصرية خاصة بتسويق اللاعبين ستقدم عرضًا لكل من تريزيجيه وحجازي من أجل اللعب للنادي الأهلي".

وأضاف زاهر، "الشركة مستعدة لدفع من 80 إلى 100 مليون جنيه كعرض مالي لانضمام محمود تريزيجيه وأحمد حجازي للمارد الأحمر".

واختتم زاهر تصريحاته قائلاً: "الشركة لا تنتمي للنادي الأهلي ولكنها وضعت شرطًا بدفع المبلغ المالي المذكور حال ارتداء الثنائي القميص الأحمر كنوع من أنواع التسويق خاصة وأنها ستقوم بتسويق الثنائي إعلانيًا كلاعبين في الأهلي".

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