تحذير عاجل | الأرصاد توجه رسالة بشأن حالة الشواطئ

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو خلال الفترة الحالية، وقالت إن البلاد مازالت تتأثر بـ منخفض الهند الموسمي، الذي يكون معه كتل هوائية، معظمها مقبلة من البحر المتوسط.



وأوضحت أنه من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبري 35، ولكن ارتفاع نسبة الرطوبة يجعل الجميع يشعر أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبية، وقد تصل لـ 38 درجة.



وأشارت إلى أن أشعة الشمس خلال هذه الفترة في فترة النهار مرتفعة، وأن جنوب الصعيد و جنوب سيناء، تشهد ارتفاعات في درجات الحرارة، ولكن في الفترة المساء سيتحسن الجو.



ووجهت تحذير عاجل للمواطنين وأكدت أنه من المتوقع نشاط للرياح اليوم سيكون هناك إضطرابا بحركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وعلى شواطئ البحر المتوسط خصوصا شواطئ دمياط وبلطيم والأسكندرية والعلمين ومطروح، الشواطئ المطلة على البحر المتوسط سيكون هناك سرعات للرياح المرتفعة على البحر المتوسط، تتراوح بين الـ50 كم/ساعة لـ60 كم/ساعة، مما سيؤدي لإرتفاع الأمواج على الشواطئ من 2 متر لـ3 متر، وهذا الإرتفاع عالي، ومن الممكن أن يشكل خطورة على المصيفين، وبالتالي لابد للمواطنين الحذر بشكل كبير، خصوصا المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال تصريحات تلفزيونية، أن فترة الصباح الباكر تشهد تكون للشبورة المائية على أغلب الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وتؤدي لإنخفاض طفيف بالرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر، ولكنها سرعان ما تتلاشى مع سطوع آشعة الشمس، وتبدأ الرؤية الأفقية تتحسن وتتلاشى الشبورة المائية، وهذه الأجواء من المتوقع أن تستمر حتى منتصف هذا الأسبوع.



وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه ارتفاع الأمواج على الشواطئ واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط سيكون مستمر غدا ويستمر أيضا يوم الإثنين، محذرة المصطافين الموجودين على شواطئ البحر المتوسط من الحذر أثناء نزول البحر وتجنب نزول البحر أثناء فترة الاضطراب، هذا بجانب فترة الظهيرة التي تسجل أعلى درجات حرارة على مدار اليوم كله، والتعرض لأشعة الشمس خطر هذه الفترة.